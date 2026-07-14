R. Moldova a deschis negocierile de aderare pentru Clusterul 6 „Relații externe”

Au fost lansate negocierile de aderare ale R. Moldova la UE pentru Clusterul 6 „Relații externe”. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pe 14 iulie. Acesta este al doilea grup de capitole deschis, după lansarea, la 15 iunie curent, a negocierilor pentru Clusterul 1 „Valori fundamentale”, și confirmă, potrivit MAE, „dinamica pozitivă a procesului de integrare europeană a țării noastre”.

La Bruxelles a avut loc cea de-a treia Conferință Interguvernamentală R. Moldova – UE, desfășurată sub Președinția irlandeză a Consiliului UE, în cadrul căreia au fost deschise negocierile de aderare pentru Clusterul 6.

Clusterul 6 include două capitole de negociere. Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul Capitolului 30 „Relații externe”, este responsabil de componenta privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară. Pentru Capitolul 31 „Politica externă, de securitate și apărare”, MAE prezidează grupul de lucru național și coordonează, împreună cu autoritățile publice competente, pregătirea R. Moldova pentru asumarea responsabilităților care revin unui stat membru al UE, prin alinierea la politicile și instrumentele UE.

Potrivit comunicatului MAE, printre domeniile ce vizează procesul de negocieri în cadrul Capitolul 31 se regăsesc politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene, măsurile restrictive internaționale, prevenirea conflictelor, combaterea amenințărilor hibride, protecția informațiilor clasificate, cooperarea cu organizațiile internaționale și participarea la misiunile și operațiunile UE.

„Cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității aduce deja rezultate concrete pentru cetățenii Republicii Moldova. Prin Instrumentul european pentru pace (EPF), țara noastră a beneficiat de echipamente utilizate pentru neutralizarea munițiilor rămase din cel de-al Doilea Război Mondial, precum și pentru asigurarea cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru în primăvara acestui an. De asemenea, prin acest instrument au fost furnizate echipamente pentru sprijinirea personalului moldovenesc detașat în misiuni internaționale, sporind astfel contribuția Republicii Moldova la consolidarea securității regionale și internaționale”, se arată în comunicat.

Republica Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere. Potrivit eurodeputatului și președintelui delegației Parlamentul European pentru relațiile cu R. Moldova, Siegfried Mureșan, procesul de aderare avansează rapid, iar R. Moldova a îndeplinit până acum toate angajamentele asumate în raport cu Uniunea Europeană.