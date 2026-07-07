„Credeți că ar fi corect să lăsăm în afara NATO o țară și un popor cu acest nivel de capacitate defensivă?”. Discursul lui Zelenski la summitul NATO de la Ankara

„Cred că Europa are nevoie urgentă de propria capacitate de a produce sisteme antibalistice și rachetele de care au nevoie. Cu toții prețuim sistemul Patriot. Este un sistem excelent. Există și altele”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la summitul NATO de la Ankara.

I believe Europe urgently needs its own capability to produce anti-ballistic systems and the missiles they require. We all value the Patriot system. It is an excellent system. There are others as well.



But today’s wars have shown that current Patriot production is not enough to… pic.twitter.com/pKGGHb9gCt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2026

„Războaiele de astăzi au arătat că producția actuală de Patriot nu este suficientă pentru a satisface cererea tot mai mare de protecție împotriva rachetelor balistice. Acesta este un fapt. Și trebuie să răspundem acestui fapt. Cei care apără viața au nevoie de mai mulți Patriot. De asemenea, am discutat despre licențele de producție Patriot cu partenerii noștri americani. Vă rog să ne sprijiniți eforturile pentru a realiza acest lucru”, a menționat Zelenski.

Zelenski s-a referit și la numărul soldaților care îi pierdere Rusia în război, dar și la sectorul industriei apărării din Ucraina.

„Numai în iunie, aproape 28 de mii de soldați ruși au fost eliminați – și avem confirmare video pentru fiecare dintre ei. Marea majoritate au fost lovite de drone. Sincer, nu ne mândrim cu asta. Spunem asta pentru a arăta cum arată războiul modern – un război pe care nu l-am început, dar unul pe care suntem forțați să-l purtăm – pentru a ne apăra țara. Astăzi, ne apărăm împotriva a sute și sute de drone de atac în fiecare zi și a miilor și miilor în fiecare săptămână și în fiecare lună. Sectorul de apărare al Ucrainei își construiește această capacitate chiar și în mijlocul unui război la scară largă. De asemenea, menținem o rată ridicată de interceptare a rachetelor de croazieră, datorită modului în care ne-am construit apărarea aeriană – și datorită sprijinului tuturor partenerilor noștri care continuă să ofere Ucrainei asistență în apărare. Am o întrebare pentru dumneavoastră – Chiar credeți că ar fi corect să lăsăm în afara NATO o țară și un popor cu acest nivel de capacitate defensivă?”, a spus Volodimir Zelenski.

Astăzi, 7 iulie, în orașul Harkiv, în urma unui atac aerian al Federației Ruse, un bărbat de 54 de ani a murit, iar alte 20 de persoane au fost rănite, printre care patru copii, au anunțat salvatorii.