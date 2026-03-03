LIVE CSM se convoacă în ședință. Cererile de demisie ale mai multor judecători, pe ordinea de zi

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se convoacă marți, 3 martie, în ședință. Aceștia urmează să examineze demisiile a trei magistrați de la Judecătoria Chișinău.

Tot astăzi, aceștia urmează să examineze admisibilitatea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru suplinirea posturilor vacante de inspector-judecător la Inspecția judiciară.