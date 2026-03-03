Marco Rubio: Atacurile SUA asupra Iranului au fost declanșate de planurile Israelului

Determinarea Israelului de a ataca Iranul și certitudinea că trupele americane ar fi fost vizate în răspuns au forțat administrația Trump să efectueze „atacuri preventive”, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Raționamentul a generat reacții împărțite din partea membrilor Congresului SUA, care luni seara au primit prima informare din partea administrației Trump, scrie The Guardian.

Rubio, directorul Agenției Centrale de Informații a SUA (CIA), John Ratcliffe, și șeful statului major Dan Caine, au vorbit cu legiuitorii americani într-o ședință secretă în Capitoliu, înainte de votul pe care Camera Reprezentanților îl va organiza în această săptămână, referitor la o rezoluție privind puterile de război.

„A fost clar că, dacă Iranul ar fi fost atacat de oricine – Statele Unite, Israel sau altcineva – ar fi răspuns și ar fi răspuns împotriva Statelor Unite”, a declarat Rubio la Capitoliu.

„Știam că va exista o acțiune israeliană. Știam că acest lucru va precipita un atac împotriva forțelor americane și știau că, dacă nu atacam preventiv înainte ca aceștia să lanseze atacurile, am fi suferit pierderi mai mari”.

JD Vance a spus într-un interviu pentru Fox News, luni seara, că scopul SUA era să se asigure că „Iranul nu va obține o armă nucleară”.

„Președintele vrea să le transmită iranienilor și lumii întregi că nu va ceda până nu va atinge acest obiectiv esențial de a se asigura că Iranul nu va obține o armă nucleară”, a spus el.

De când a început conflictul, Statele Unite și Israelul au efectuat valuri de atacuri aeriene în Iran, iar Teheranul a ripostat cu atacuri cu drone și rachete asupra țărilor aliniate cu SUA din Orientul Mijlociu. Operațiunea a ucis mai mulți dintre liderii militari și politici ai Iranului, inclusiv liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. Armata SUA a recunoscut moartea a șase membri ai serviciilor, în timp ce Societatea Crucea Roșie din Iran a spus că mai mult de 500 de persoane au fost ucise în țară.

Reacțiile la explicațiile administrației pentru intrarea în război au fost împărțite pe linii partidice, republicanii apărând rapid operațiunea lui Trump, în timp ce democrații au condamnat ceea ce consideră a fi un conflict inutil, cu scopuri neclare.

„Acesta este războiul lui Trump. Nu are nicio strategie, nu are niciun plan de ieșire”, a spus Chuck Schumer, liderul minorității democratice din Senat.

La ieșire, Schumer a adăugat că legiuitorii americani au adresat „o mulțime de întrebări”, dar au găsit răspunsurile oficialilor „complet și total insuficiente. De fapt, cel puțin pentru mine, această informare a ridicat multe mai multe întrebări decât a oferit răspunsuri”.

Luni seara, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat pentru Fox News că Iranul construia noi locații subterane „care ar face ca programele lor de rachete balistice și cele atomice să fie imunizate în câteva luni.”

„Dacă nu se lua nicio măsură acum, nu se putea lua nicio măsură în viitor”, a spus el.

Iranul neagă că ar căuta o armă nucleară.

Sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.