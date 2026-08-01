Traficul rutier va fi restricționat pe mai multe străzi din capitală în următoarea perioadă. Circulația transportului public, reorganizată

În următoarele zile, în Chișinău va fi restricționată circulația rutieră pe mai multe străzi, pentru executarea unor lucrări anunțate. Primăria Municipiului Chișinău atenționează cetățenii privind restricțiile, dar și privind reorganizarea transportului public în zonele afectate.

Traficul rutier se suspendă total la intersecția dintre străzile Tudor Vladimirescu, Aerodromului și Nicolae Dimo, pe perioada 31 iulie 2026, ora 22:00 – 3 august 2026, ora 05:00, informează Primăria Municipiului Chișinău.

„Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de lichidare a avariei la rețeaua publică de canalizare menajeră cu diametrul 800 mm, în baza demersului S.A. Apă-Canal Chișinău”, comunică municipalitatea.

În legătură cu executarea lucrărilor, circulația transportului public care traversează zona va fi organizată după cum urmează:

Ruta de troleibuz nr. 7 – își suspendă activitatea pe perioada suspendării circulației rutiere;

Ruta de autobuz nr. 19 va circula, tur – pe traseul stabilit; retur – de pe str. Nicolae Dimo pe str. Alecu Russo, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale și în continuare pe traseul stabilit.

Totodată, se suspendă integral traficul rutier pe str. Sarmizegetusa, pe tronsonul cuprins între str. Burebista și bd. Cuza-Vodă, după cum urmează:

din 02 august 2026, ora 20:00 până la 03 august 2026, ora 07:00;

din 03 august 2026, ora 22:00 până la 04 august 2026, ora 07:00.

„Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe str. Sarmizegetusa”, anunță autoritățile.

Pe durata executării lucrărilor, vor fi redirecționate temporar rutele de troleibuz nr. 20 și nr. 28, tur-retur, pe șos. Muncești.

Ruta de troleibuz nr. 1 se modifică după cum urmează: de pe bd. Decebal pe str. Nicolai Zelinski, str. Trandafirilor, bd. Decebal și în continuare pe traseul stabilit.

De asemenea, se suspendă parțial (pe benzi), traficul rutier pe str. Meșterul Manole, pe tronsonul cuprins între str. Vadul lui Vodă și str. Maria Drăgan (direcția de deplasare spre str. Maria Drăgan, partea de sus), pe perioada 03 august 2026 – 18 septembrie 2026.

„Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe str. Meșterul Manole”, precizează Primăria Chișinău.

Conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere, mai adaugă municipalitatea.