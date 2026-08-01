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Ce temperaturi ne așteaptă în prima zi din ultima lună de vară în R. Moldova

Foto: deposit photos

Cerul va fi variabil iar temperatura maximă va atinge +33 de grade, prognozează meteorologii pentru sâmbătă, 1 august. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat, potrivit datelor emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.

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În sudul țării, se așteaptă maxime de până la 33°C ziua. În regiunea de centru, valorile termice vor urca până la 32°C pe parcursul zilei. În nord, temperaturile vor fi mai mici, cu maxime de 31°C.

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