Top 5 cele mai scumpe proiecte de investiții din Planul de Creștere al UE: drumuri, rețele de apă și infrastructură aeroportuară

Astăzi, 29 octombrie, Guvernul a prezentat 19 proiecte de investiții planificate în Republica Moldova, care vizează modernizarea infrastructurii rutiere și energetice, construcția unui spital regional, extinderea rețelelor de apă și renovarea instituțiilor de învățământ. Termenele de realizare a proiectelor sunt cuprinse între 2030 și 2035, potrivit platformei guvernamentale dedicate investițiilor.

Cinci cele mai scumpe proiecte sunt: Centura Chișinăului – 576 milioane de euro, terminal nou la Aeroportul Chișinău – 500 milioane de euro, autostrada Ungheni-Chișinău – 300 milioane de euro, drumurile R7 și M3 – 232 milioane de euro, apă potabilă în Nord, Sud și Găgăuzia – 229 milioane de euro.

1. Centura Chișinăului

Autoritățile planifică finalizarea lucrărilor la Centura Chișinăului în primul trimestru al anului 2032. La moment, se finalizează studiul de fezabilitate, urmând să fie elaborat proiectul tehnic în 2027, iar lucrările propriu-zise să înceapă în 2028. Valoarea totală a proiectului care vizează modernizarea și construcția a circa 54 de kilometri de drum, ajunge la peste 576 de milioane de euro, conform Guvernului.

Proiectul prevede lucrări de extindere și reabilitare a infrastructurii rutiere. Printre principalele intervenții se numără lărgirea la patru benzi de circulație a sectorului doi al centurii Chișinăului (pe o distanță de circa 9,4 km), care asigură legătura de la intersecția M1 și M2 din apropierea localității Dumbrava până la intersecția cu M14, în preajma orașului Cricova. De asemenea, primul segment al centurii, de aproximativ 6,5 kilometri, a fost deja finalizat anterior.

2. Nou terminal la Aeroportul Chișinău

În lista de proiecte a Guvernului este și construcția unui nou terminal la Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Pe lângă noul terminal, este preconizată modernizarea pistei, căilor de rulare și platformelor de staționare. Noul terminal este prevăzut pentru 2800 de pasageri pe oră, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 500 de milioane de euro, conform platformei „Construim Moldova”.

Conform sursei citate, proiectul este la început. „Se contractează Master Planul pentru stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare a Aeroportului Internațional Chișinău pentru următorii 15 ani. Se identifică sursele de finanțare a proiectului”.

Autoritățile își propun să finalizeze proiectul în 2031, cu mențiunea că modernizarea aeroportului va permite deservirea a până la 10 milioane de pasageri anual.

ZdG a scris despre licitațiile organizate de către aeroport pentru elaborarea „Master-Planului” și extinderea actualului terminal de pasageri.

3. Autostrada Ungheni-Chișinău

Construcția autostrăzii Ungheni-Chișinău se află la etapa elaborării studiului de fezabilitate, iar în 2027–2028 urmează procesul de achiziții și lansarea lucrărilor. Conform portalului „Construim Moldova”, investiția se ridică la 300 de milioane de euro, termenul de finalizare fiind al treilea trimestru al anului 2031.

Proiectul prevede construcția a circa 25 de kilometri pe sectorul Punctul de trecere Ungheni – drumul M5 (Rădeni) și modernizarea la standard de autostradă a circa 100 de kilometri pe sectorul M5 Rădeni – Chișinău

4. Drumurile R7 și M3

Pentru modernizarea drumurilor R7 și M3 autoritățile planifică alocarea a 232 de milioane de euro. Conform platformei guvernamentale „Construim Moldova”, acordul de finanțare e semnat și așteaptă ratificarea în Parlament. Proiectarea – în 2027. Lucrările pe R7 încep la sfârșitul lui 2027, iar pe M3 – în 2028. Finalizarea integrală a proiectului este preconizată pentru al treilea trimestru al anului 2032.

Drumul R7 este împărțit în trei loturi: R14 – Drochia (reabilitarea a 29 kilometri), Drochia – Rîșcani M5 (reabilitarea a 27 de kilometri) și construcția a 5 kilometri de drum pentru ocolirea orașului Drochia.

Drumul M3 a fost împărțit în patru loturi: Chișinău – Porumbrei (reabilitarea a 34 de kilometri), Porumbrei – Cimișlia (extinderea a 19 kilometri), Cimișlia – Comrat (reabilitarea a 12 kilometri), ocolirea localității Giurgiulești și legătura Punctului de trecere a frontierei Giurgiulești – Reni / Giurgiulești – Galați (construcție/extindere a 6,25 kilometri).

5. Apă potabilă în Nord, Sud și Găgăuzia

Un alt proiect preconizat de către autorități este construirea prizelor de captare, stațiilor de tratare și circa 655 km de conducte magistrale și de distribuție pentru circa 700 de mii de locuitori din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița, Drochia, Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Comrat și Ceadîr-Lunga. „Oamenii nu vor mai căra apă din fântâni”, se arată pe portalul „Construim Moldova”.

Proiectul se află la etapa actualizării studiilor de fezabilitate din 2021 – 2022. Potrivit autorităților, proiectarea și achizițiile urmează să fie efectuate în 2027, iar lucrările vor începe în 2028.

Sursele de finanțare sunt: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană și Guvernul R. Moldova.