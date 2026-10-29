Guvernul a prezentat 19 proiecte de investiții din Planul de Creștere al UE: drumuri, spitale, rețele de apă și modernizarea școlilor. „Vrem să punem presiune pe noi, pe Guvern”

Guvernul a prezentat 19 proiecte de investiții planificate în Republica Moldova, care vizează modernizarea infrastructurii rutiere și energetice, construcția unui spital regional, extinderea rețelelor de apă și renovarea instituțiilor de învățământ. Termenele de realizare a proiectelor sunt cuprinse între 2030 și 2035, potrivit platformei guvernamentale dedicate investițiilor.

Proiectele sunt prezentate în cadrul Planului de Creștere pentru Moldova, susținut de Uniunea Europeană. În cadrul evenimentului de prezentare, premierul Vasile Tofan a declarat că „vrem să punem presiune pe noi, pe Guvern. Vrem să arătăm transparență maximă la fiecare proiect. Veți vedea etapa fiecărui proiect”. Guvernul a lansat pagina web „Construim Moldova”, unde sunt prezentat informații despre proiectele vizate.

„Sunt 19 proiecte majore pe care le-am prioritizat ca și Guvern: în energie, drumuri, educație, sănătate, irigație și economie digitală. Nu sunt doar investiții în infrastructură, sunt schimbări concrete în viața oamenilor. Planul de Creștere al UE este sursa principală a acestor proiecte. Livrăm reforme și ca rezultat primim bani pentru aceste proiect. Proiectele sunt în etape diferite. Unele din ele avansate, altele la faza de fezabilitate tehnică. Dorim să comprimăm în câțiva ani proiecte care în alte țări au durat decenii”, a declarat în cadrul evenimentului premierul Vasile Tofan.

Printre proiectele de infrastructură rutieră se numără modernizarea drumurilor R7 și M3, pe o lungime totală de aproximativ 132 de kilometri, inclusiv 61 de kilometri pe traseul R7 și 71,25 kilometri pe M3. Lucrările sunt planificate să fie finalizate în trimestrul al treilea al anului 2032.

Un alt proiect vizează construcția autostrăzii Ungheni–Chișinău, cu termen de finalizare în trimestrul al treilea al anului 2031. Totodată, autoritățile planifică edificarea centurii Chișinăului, care va include aproximativ 54 de kilometri de drum expres, cu patru benzi pe sectoarele 3 și 4, respectiv două benzi pe sectoarele 5 și 6. Finalizarea este prevăzută pentru primul trimestru al anului 2032.

Investiții în sănătate, educație și apă

În domeniul sănătății, unul dintre proiectele principale este construcția Spitalului Regional Bălți, cu o capacitate de 200–230 de paturi, dotat conform standardelor europene. Termenul de finalizare indicat este trimestrul al treilea al anului 2032.

În educație, planul prevede renovarea a 20 de școli, cu o suprafață totală de aproximativ 135.800 de metri pătrați, până în 2031. De asemenea, sunt planificate 18 subproiecte de renovare a infrastructurii în șase universități publice, cu o suprafață de circa 98.500 de metri pătrați. Aceste lucrări ar urma să fie finalizate în 2032.

Un alt proiect urmărește extinderea rețelelor de alimentare cu apă în nordul, sudul țării și în UTA Găgăuzia. Potrivit platformei, urmează să fie construite aproximativ 655 de kilometri de magistrale și conducte de apă, inclusiv 256 de kilometri de conducte secundare. Termenul de finalizare este trimestrul al treilea al anului 2030.

Proiecte energetice și agricole

În domeniul energetic, Guvernul planifică modernizarea a circa 24,3 kilometri de conducte ale sistemului de termoficare din Chișinău, cu implementare în perioada 2030–2034. Un alt proiect prevede construcția unei linii electrice aeriene de 330 kV Bălți–Dnestrovsk, cu o lungime de aproximativ 90 de kilometri, până în 2030.

De asemenea, este prevăzută reabilitarea a 14 sectoare de linii electrice aeriene de 110 kV și 330 kV, cu termen de finalizare în 2035. Pentru eficiența energetică a clădirilor publice, autoritățile își propun renovarea energetică a peste 40 de edificii, până în 2032.

În agricultură, proiectul „Livada Moldovei II” include 750 de proiecte investiționale finanțate în sectorul agricol, atât public, cât și privat. Perioada de implementare indicată este 2027–2031. Totodată, sunt planificate reabilitarea și extinderea a două sisteme centralizate de irigare, în Căușeni și Puhăceni de Sus, până în 2030.

Lista mai include construcția unui nou terminal la Aeroportul Internațional Chișinău, cu o capacitate planificată de până la 2800 de pasageri pe oră, dezvoltarea HiTech Park la Stăuceni, crearea unui centru național de gestionare a deșeurilor speciale și modernizarea infrastructurii medicale din zonele rurale, inclusiv prin digitalizarea sistemului de sănătate.