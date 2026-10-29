Detalii despre extinderea Centurii Chișinăului și modernizarea infrastructurii rutiere. Termenul de realizare propus și valoarea investiției

Autoritățile planifică finalizarea lucrărilor la Centura Chișinăului în primul trimestru al anului 2032. La moment, se finalizează studiul de fezabilitate, urmând să fie elaborat proiectul tehnic în 2027, iar lucrările propriu-zise să înceapă în 2028. Valoarea totală a proiectului care vizează modernizarea și construcția a circa 54 de kilometri de drum, ajunge la peste 576 de milioane de euro, conform Guvernului.

Proiectul prevede lucrări de extindere și reabilitare a infrastructurii rutiere. Printre principalele intervenții se numără lărgirea la patru benzi de circulație a sectorului doi al centurii Chișinăului (pe o distanță de circa 9,4 km), care asigură legătura de la intersecția M1 și M2 din apropierea localității Dumbrava până la intersecția cu M14, în preajma orașului Cricova. De asemenea, primul segment al centurii, de aproximativ 6,5 kilometri, a fost deja finalizat anterior.

Sursele de finanțare a proiectului sunt: Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană și Guvernul R. Moldova.

Un alt proiect de infrastructură ține de autostrada Ungheni-Chișinău, care se află la etapa elaborării studiului de fezabilitate, iar în 2027–2028 urmează procesul de achiziții și lansarea lucrărilor. Conform portalului „Construim Moldova”, investiția se ridică la 300 de milioane de euro, termenul de finalizare fiind al treilea trimestru al anului 2031.

Astăzi, 29 octombrie, Guvernul a prezentat 19 proiecte de investiții planificate în Republica Moldova, care vizează modernizarea infrastructurii rutiere și energetice, construcția unui spital regional, extinderea rețelelor de apă și renovarea instituțiilor de învățământ. Termenele de realizare a proiectelor sunt cuprinse între 2030 și 2035, potrivit platformei guvernamentale dedicate investițiilor.



