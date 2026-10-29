Când planifică autoritățile finalizarea autostrăzii Ungheni-Chișinău? Detalii despre proiectul de 300 de milioane de euro

Construcția autostrăzii Ungheni-Chișinău se află la etapa elaborării studiului de fezabilitate, iar în 2027–2028 urmează procesul de achiziții și lansarea lucrărilor. Conform portalului „Construim Moldova”, investiția se ridică la 300 de milioane de euro. Termenul de finalizare fiind al treilea trimestru al anului 2031.

Proiectul prevede construcția a circa 25 de kilometri pe sectorul Punctul de trecere Ungheni – drumul M5 (Rădeni) și modernizarea la standard de autostradă a circa 100 de kilometri pe sectorul M5 Rădeni – Chișinău

„Prima autostradă din Moldova. Construim primele porțiuni de autostradă care vor lega Moldova de rețeaua europeană, permițând călătorii rapide și sigure spre Iași și Odessa. Drumurile vor fi mai scurte și mai sigure, schimbul comercial cu vecinii va crește și va facilita accesul producătorilor pe piețele UE, iar odată cu el vor veni investiții și locuri de muncă în localitățile de pe traseu”, scrie Guvernul.

Potrivit portalului, sursele de finanțare a proiectului sunt: Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană și Guvernul R. Moldova.

Astăzi, 29 octombrie, Guvernul a prezentat 19 proiecte de investiții planificate în Republica Moldova, care vizează modernizarea infrastructurii rutiere și energetice, construcția unui spital regional, extinderea rețelelor de apă și renovarea instituțiilor de învățământ. Termenele de realizare a proiectelor sunt cuprinse între 2030 și 2035, potrivit platformei guvernamentale dedicate investițiilor.