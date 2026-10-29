Construcția unui nou terminal la Aeroport: Deservirea a până la 10 milioane de pasageri anual. „Se identifică sursele de finanțare a proiectului”

Autoritățile planifică construcția unui nou terminal la Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Pe lângă noul terminal, este preconizată modernizarea pistei, căilor de rulare și platformelor de staționare. Noul terminal este prevăzut pentru 2800 de pasageri pe oră, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 500 de milioane de euro, conform platformei „Construim Moldova”.

Conform sursei citate, proiectul este la început. „Se contractează Master Planul pentru stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare a Aeroportului Internațional Chișinău pentru următorii 15 ani. Se identifică sursele de finanțare a proiectului”.

Autoritățile își propun să finalizeze proiectul în 2031, cu mențiunea că modernizarea aeroportului va permite deservirea a până la 10 milioane de pasageri anual.

ZdG a scris despre licitațiile organizate de către aeroport pentru elaborarea „Master-Planului” și extinderea actualului terminal de pasageri.

Astăzi, 29 octombrie, Guvernul a prezentat 19 proiecte de investiții planificate în Republica Moldova, care vizează modernizarea infrastructurii rutiere și energetice, construcția unui spital regional, extinderea rețelelor de apă și renovarea instituțiilor de învățământ. Termenele de realizare a proiectelor sunt cuprinse între 2030 și 2035, potrivit platformei guvernamentale dedicate investițiilor.