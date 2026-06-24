Toate autospecialele de poliție din țară vor porni simultan semnalele acustice pentru a comemora polițiștii care au murit în urma accidentului din Sîngerei

Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că, în semn de recunoștință, reculegere și profund respect față de memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața pe 23 iunie, în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, va fi ținut un moment de comemorare.

Miercuri, la ora 09:00, toate autospecialele de poliție din țară, indiferent de locul în care se află sau de misiunea desfășurată, vor porni simultan semnalele acustice pentru un moment de comemorare.

„Acest gest simbolic reprezintă un omagiu adus de polițiști sacrificiului, devotamentului și serviciului colegilor lor în slujba cetățenilor și a siguranței publice. Adresăm sincere condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor și tuturor celor afectați de această pierdere”, a comunicat IGP.

De asemenea, IGP a rugat cetățenii să dea dovadă de respect, înțelegere și solidaritate în timpul acestui moment solemn.

„Vă îndemnăm să nu vă alarmați la auzul sirenelor și să evitați orice stare de panică, întrucât acestea vor fi utilizate exclusiv în cadrul acestui gest de comemorare”, mai îndeamnă Poliția.

Mihail Chiriac s-a stins din viață la vârsta de 29 de ani, iar Nicolae Dragan, la 25 de ani, după ce au suferit traumatisme grave, fiind loviți de un Volkswagen în timp ce se aflau pe acostament lângă autospeciala de serviciu care staționa regulament cu semnalele luminoase conectate.