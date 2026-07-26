Cancelaria de Stat, replică acuzațiilor de presiuni asupra APL în contextul amalgamării: „Procesul a fost unul deschis, participativ și bazat pe deciziile asumate la nivel local”

„Procesul a fost unul deschis, participativ și bazat pe deciziile asumate la nivel local”, acesta este răspunsul Cancelariei de Stat la acuzațiile Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) privind pretinse presiuni exercitate de autoritățile centrale asupra autorităților locale în contextul procesului de amalgamare.



Cancelaria de Stat menționează că „reforma administrației publice locale se face pentru binele localităților noastre, astfel încât acestea să aibă capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a se dezvolta”.

„Încă de la începutul consultărilor, inițiate în acest an, am comunicat transparent că această etapă se va desfășura până la 31 iulie. Termenul a fost cunoscut de autoritățile publice locale și a oferit suficient timp pentru analiză, consultarea comunităților și adoptarea deciziilor”, se arată în comunicatul Cancelariei de Stat.

Cancelaria mai menționează că „caracterul voluntar al amalgamării este demonstrat de evoluția firească a procesului: unele primării au ales să participe, iar altele continuă să analizeze această opțiune”.

Potrivit datelor oferite în comunicat, în prezent, peste 85% dintre primăriile vizate sunt implicate în proces, iar peste 175 au adoptat deja deciziile finale.

Reacția Cancelariei de Stat vine în contextul în care Congresului Autorităților Locale din Moldova a adresat o scrisoare mai multor autorități, printre care președinta Maia Sandu, premierului Vasile Tofan, președintelui Parlamentului, Igor Grosu, precum și procurorului general Alexandru Machidon sau șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață. În adresare, CALM menționează că proiectul conceptului de reformă nu este aprobat în modul prevăzut de lege, însă „continuă să fie aplicat în practică prin exercitarea de presiuni asupra autorităților publice locale”.



