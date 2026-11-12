Suspiciuni de corupere a alegătorilor, comportament inautentic pe rețelele de socializare, și cheltuieli neraportate: Constatări din raportul de observare al Promo-LEX a alegerilor din UTA Găgăuzia

Două situații care ar putea ridica suspiciuni de corupere a alegătorilor, comportamentul inautentic coordonat, manifestat prin rețele de conturi care amplifică artificial mesaje electorale și o estimare de cheltuieli neraportate de peste 210 mii de lei pentru alegerea Bașcanului și peste 33 de mii de lei pentru Adunarea Populară. Acestea sunt unele dintre constatările din cel de-al doilea raport de observare a alegerilor regionale din UTA Găgăuzia din 15 noiembrie, realizat de Promo-LEX.

Raportul acoperă perioada 16 octombrie-10 noiembrie și analizează activitățile de campanie și comportamentul concurenților, implicarea părților terțe, finanțarea electorală, activitatea organelor electorale, contestațiile și cadrul legal. Constatările indică o campanie activă, atât prin activități cu prezență fizică, cât și în mediul online, însoțită de situații cu potențial de utilizare abuzivă a resurselor administrative, promovare online netransparentă și deficiențe de raportare financiară, se arată în comunicatul asociației.

Sursa citată scrie că observatorii Promo-LEX au documentat 425 de activități de campanie, dintre care 149 pentru funcția de Bașcan și 276 pentru Adunarea Populară. Întâlnirile cu alegătorii au predominat, iar aproximativ 80% dintre activități au fost reflectate și promovate online. Au fost înregistrate și 475 de cazuri de publicitate electorală, preponderent materiale poligrafice, inclusiv cazuri de amplasare în locuri nepermise și materiale cu date tipografice incomplete.

Misiunea de observare (MO Promo-LEX) a identificat 61 de situații cu potențial de utilizare abuzivă a resurselor administrative: 40 în campania pentru Bașcan și 21 pentru Adunarea Populară. Acestea au vizat întâlniri cu angajații sectorului bugetar în timpul programului de muncă, atribuirea meritelor pentru proiecte realizate din fonduri publice și implicarea persoanelor cu funcții publice sau a instituțiilor publice în campanie. Promo-LEX a recomandat interzicerea agitației electorale în instituțiile de învățământ și spitale, cu excepții justificate pentru localitățile fără alte spații disponibile. În celelalte instituții publice, întâlnirile electorale ar trebui să aibă loc doar în afara programului de activitate, în condiții egale pentru toți concurenții.

Conform raportului, au fost documentate și două situații care ar putea ridica suspiciuni de corupere a alegătorilor, prin asocierea unor presupuse contribuții financiare sau materiale pentru instituții din comunitate cu activitatea concurenților. Alte constatări vizează utilizarea imaginii unei persoane oficiale străine în agitație, promovarea unui candidat de către o organizație necomercială și două incidente asupra bunurilor de campanie, susceptibile de a constitui acte de intimidare.

În perioada monitorizată, mai multe pagini, canale și influenceri au promovat sau denigrat candidați, prin publicitate plătită și conținut nesponsorizat, notează Promo-LEX. Paginile GagauzPoint și Gagauzia Now au distribuit mesaje denigratoare împotriva candidaților la funcția de Bașcan, în special Alexandr Stoianoglo, Serghei Anastasov și Oleg Garizan. Alte pagini au difuzat reclame în susținerea lui Fiodor Gagauz, unele fără utilizarea disclaimerului sau indicarea plătitorului, se arată în comunicat.

Sursa citată scrie că un fenomen distinct îl constituie comportamentul inautentic coordonat, manifestat prin rețele de conturi care amplifică artificial mesaje electorale. MO Promo-LEX a identificat 34 de conturi TikTok care au promovat candidatura lui Fiodor Gagauz, ale căror videouri au acumulat peste 400 de mii de vizualizări, și cel puțin șase conturi care au distribuit videouri ale lui Cornel Dudnic, cu peste 600 de mii de vizualizări. Fiodor Gagauz a declarat că nu are legătură cu respectivele conturi și a solicitat investigarea lor. Au fost distribuite și mesaje negative despre candidați, inclusiv o înregistrare audio atribuită lui Alexandr Stoianoglo, a cărei autenticitate nu a fost confirmată.

Conform Promo-LEX, rețelele au amplificat narative despre presupusa ilegitimitate a alegerilor, condamnarea Evgheniei Guțul, presupusul control al scrutinului de către autoritățile centrale sau actori externi și monitorizarea TikTok. Unele mesaje au îndemnat la boicotarea alegerilor sau deteriorarea buletinelor de vot. În acest context, asociația a recomandat reglementarea activității părților terțe și a comportamentului inautentic coordonat în Codul electoral.

„Regulile trebuie să asigure transparența activităților desfășurate în favoarea sau în defavoarea concurenților, declararea mijloacelor financiare utilizate și asumarea responsabilității pentru conținutul distribuit”, precizează Promo-LEX.

În ceea ce privește finanțarea campaniei, toți cei opt concurenți la funcția de Bașcan au deschis conturi „Fond electoral” și au depus rapoarte săptămânale, notează sursa citată, precizând că pentru Adunarea Populară, toate cele cinci partide au raportat, însă numai 50 dintre cei 91 de candidați independenți aveau conturi deschise, iar 27 nu au depus niciun raport financiar. Organele electorale au aplicat 42 de măsuri, majoritatea atenționări și avertismente.

Conform raportului, în perioada 16 octombrie – 8 noiembrie, concurenții la funcția de Bașcan au declarat venituri de circa 2,46 milioane de lei și cheltuieli de 2,05 milioane, iar cei pentru Adunarea Populară – venituri de 1,55 milioane și cheltuieli de 1,36 milioane. PSRM a declarat cele mai mari venituri în ambele scrutine, iar materialele promoționale au reprezentat principala categorie de cheltuieli.

MO Promo-LEX a estimat cheltuieli neraportate de peste 210 mii de lei pentru alegerea Bașcanului și peste 33 de mii de lei pentru Adunarea Populară. În primul scrutin, cea mai mare pondere a cheltuielilor estimate ca neraportate revine PSRM, pentru candidatul Fiodor Gagauz (66,3%), urmat de candidații independenți Cornel Dudnic (23,5%), Alexandr Stoianoglo (5,4%) și Serghei Anastasov (4,3%). Lui Oleg Garizan și partidului NOI (candidatul Petru Vlah) le revine, împreună, 0,5%. Pentru Adunarea Populară, cele mai mari ponderi revin candidatului independent Victor Topal (35,2%), urmat de Piotr Ianioglo (7,2%), Partidul Popular Găgăuz (6,4%), Olga Mitioglo și Natalia Mihalciuc (câte 6,3%), arată datele raportului.

În ceea ce privește organizarea scrutinelor, Comisia Electorală Centrală (CEC) și Consiliul Electoral Central al Găgăuziei (CECG) au realizat activitățile de pregătire conform atribuțiilor și calendarelor electorale, asigurând accesul observatorilor la documentație, scrie Promo-LEX, precizând că au fost organizate instruiri și campanii de informare, iar CEC a demarat tipărirea a câte 129.390 de buletine pentru fiecare scrutin. Ponderea buletinelor în limba găgăuză pentru alegerea Bașcanului a crescut de la 3,6% în 2023 la 15,8%.

Conform asociației, cele 67 de birouri electorale au fost constituite inițial cu deficit de 34 de membri, iar componența a evidențiat și un dezechilibru de gen semnificativ: 92% dintre membrii nominalizați erau femei. Birourile erau deschise în 95% dintre vizite, însă 37% nu afișaseră componența, 7% nu afișase programul, iar 42% nu ofereau informații despre concurenți, scrie Promo-LEX, precizând că doar 16 dintre cele 67 de sedii au fost apreciate ca fiind accesibile persoanelor cu mobilitate redusă. Au fost constatate și deficiențe în publicarea hotărârilor consiliilor electorale și în stabilirea de către autoritățile locale a spațiilor pentru afișaj și întâlniri electorale, se arată în raport.

În perioada monitorizată, MO Promo-LEX a identificat șapte contestații și zece sesizări privind agitația, publicitatea, resursele administrative, neutralitatea funcționarilor electorali și înregistrarea candidaților. Examinarea lor a evidențiat deficiențe de transparență și dificultăți în identificarea soluțiilor finale. Instanțele au respins trei acțiuni privind refuzul înregistrării unor candidați independenți, referitoare la apartenența politică și numărul semnăturilor valabile, notează Promo-LEX.

Raportul integral poate fi accesat AICI.