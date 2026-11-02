VIDEO Casa de lux înscrisă pe mamă și firmele cu bunuri de milioane nedeclarate de Cornel Dudnic, candidat la funcția de bașcan al regiunii găgăuze

Cornel Dudnic (44 de ani), candidat independent la funcția de bașcan al regiunii găgăuze, este fost campion al R. Moldova la judo și fost deputat în Parlamentul R. Moldova pe listele Partidului Democrat din Moldova (PDM), în perioada în care formațiunea era controlată de Vladimir Plahotniuc. El a ajuns în legislativ în septembrie 2015, luându-i locul chiar lui Plahotniuc, care a renunțat atunci la mandat.

Opt persoane candidează la funcția de bașcan. ZdG vă propune să le cunoașteți averea declarată, cea omisă din declarații, dar și controversele din jurul lor.

Incidentele și controversele în care a fost implicat candidatul Dudnic

A fost deputat până în 2019, iar la parlamentarele din acel an nu s-a mai regăsit în lista de candidați a partidului. El a legat acest fapt de „poziția sa privind Găgăuzia și relațiile cu Federația Rusă, care diferă de ideologia partidului”. Preciza însă că va continua să susțină PDM. În septembrie 2026, după anunțul că va participa în campania pentru funcția de bașcan în calitate de candidat independent, Dudnic spunea că „PDM a rămas doar în amintirile mele”.

La scurt timp însă, acesta s-a lansat în campania electorală cu un discurs elogios despre perioada guvernării democrate, menționând că „toți locuitorii autonomiei Găgăuze și ai R. Moldova vor avea posibilitatea să răspundă la o întrebare simplă: când viața a fost mai bună, în timpul Partidului Democrat sau al puterii actuale?”



De-a lungul timpului, Dudnic a fost implicat în mai multe scandaluri publice. În iunie 2019, el a fost printre organizatorii protestului organizat de PDM în susținerea lui Vladimir Plahotniuc, care era pe punctul de a pierde puterea. În timpul manifestației, Dudnic a bruscat o reporteră a Ziarului de Gardă.

Cornel Dudnic în timpul incidentului cu reportera ZdG

Din imaginile video se vede că fostul deputat i-a rupt rucsacul. Întrebat de reporteră de ce-și permite o astfel de atitudine, acesta s-a prefăcut a nu înțelege despre ce este vorba și a replicat: „Nu aveți soveste!” Ulterior a precizat că nici nu a observat că i-a rupt rucsacul reporterei. „Din urmă, mulțimea mă împingea și, ca să nu cad, m-am sprijinit pe oamenii din fața mea. Rucsacul s-a rupt și eu nici nu am observat”, se scuza acesta.

În 2018, prezent la o întâlnire a autorităților locale în satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga, Dudnic, cetățean român cu acte în regulă, pe atunci deputat, a declarat că, „pentru a închide tema unionismului, vă dau cuvântul că, dacă vreodată acest proiect al Unirii se va produce, voi fi primul care îşi va lua arma şi voi merge să apăr autonomia găgăuză.” Procuratura a anunțat ulterior redacția ZdG că nu a identificat indicii cu privire la faptul că declarațiile lui Dudnic au avut drept intenție „provocarea de acțiuni ce ar promova dezbinarea națională pe teritoriul R. Moldova”.



Întrebat de ZdG cum își explică atitudinea în raport cu România în condițiile în care deține cetățenia acestei țări, Dudnic a declarat: „nu este adevărat. Nu este adevărat”.

ZdG: Cel puțin, acest fapt este indicat în actele care demonstrează că dumneavoastră sunteți administrator al firmei înregistrată în Constanța. C.Dudnic: Nu știu despre ce vorbiți dumneavoastră.

Extras din baze de date românești, unde Dudnic este prezentat cetățean român

El este considerat și unul dintre iniţiatorii incidentului produs în cadrul APG în iunie 2014, în urma căruia başcanul de atunci al Găgăuziei, Mihail Formuzal, şi preşedintele APG din acea perioadă, Dmitri Constantinov, s-au ales cu vătămări corporale.

Dudnic a susținut referendumul din februarie 2014, când locuitorii din UTA Găgăuzia au votat pentru autodeterminarea regiunii în cazul în care R. Moldova și-ar pierde suveranitatea, dar și pentru vectorul estic, aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, respectiv, împotriva integrării europene. Referendumul a fost declarat de autoritățile de la Chișinău ca fiind neconstituţional.

Casă de lux nedeclarată înscrisă pe numele mamei și firme cu bunuri de milioane

În declarația de avere și interese depusă la CEC înainte de startul campaniei pentru funcția de bașcan, Dudnic a indicat că este administrator la firmele „DKA Trade Impex” și „Niktrade Service”, el fiind și singurul lor beneficiar, dar și „menedger” (am păstrat transcrierea originală, n.r.) în agricultură la „Vancor Agro”, de unde a și raportat singurele venituri – 90 de mii de lei pe tot parcursul anului 2025.

„Niktrade Service” SRL are activități declarate în domeniul închirierii şi leasingului de maşini şi echipamente agricole. În 2025 a raportat profit de 7,5 milioane de lei. Conform datelor consultate de ZdG, firma deține din 2024 o încăpere nelocativă de aproape 90 de metri pătrați într-un bloc de oficii din Chișinău, dar și șase mijloace de transport, dintre care patru tractoare marca Case și New Holland, o combină John Deere și un ATV de model CF Moto.

Clădirea din centrul capitalei în care Dudnic deține o încăpere nelocativă de 90 m.p.



„Vancor Agro” SRL, firma la care Dudnic este angajat în calitate de manager, aparține surorii sale, Carolina Dudnic. Firma are și ea activități în agricultură, iar conform datelor publice, în 2025 a avut venituri de 18 milioane de lei, dar a înregistrat pierderi de circa 1,5 milioane de lei, având 23 de angajați. Potrivit datelor consultate de ZdG, la fel ca firma lui Cornel Dudnic, compania surorii sale deține în proprietate șase mijloace de transport: două combine și un tractor marca Case IH, două tractoare marca Belarus și o camionetă Fiat.

ZdG a aflat că din februarie 2023 Dudnic deține și compania „Balkan Trade LLC”, înregistrată în Sankt Petersburg, Federația Rusă, pe care însă nu a trecut-o în declarația depusă la CEC. Firma, care a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 137,4 milioane de ruble (echivalentul a 30 de milioane de lei moldovenești), este specializată în importul și vânzarea de vehicule, camioane și remorci.

Totodată, Ziarul de Gardă a identificat și o altă companie în care Dudnic este unic asociat și administrator: „Nik Trade Company”, specializată în transportul auto de mărfuri, care a fost înregistrată încă în 2008, la Constanța, România, pe numele lui Cornel Dudnic, iar între 2017 și 2021 a avut-o drept unic asociat și administrator pe Ecaterina Ivanoglo. În ultimii cinci ani, cifra totală de afaceri a companiei a ajuns la circa 16,6 milioane de roni, echivalentul a 62,6 milioane de lei moldovenești. Firma împarte aceeași adresă juridică – un apartament din Constanța, și același număr de contact cu o altă companie – „Nikita Construct” SRL, înființată în 2005 de Carolina Dudnic, sora lui Cornel Dudnic, dar condusă în prezent de Sergiu Ursu.

ZdG: De ce aceste firme nu apar în declarația dumneavoastră de avere? C.Dudnic: Declarația nu indică faptul că eu trebuie să declar companiile de peste hotare la care eu sunt fondator. Dar vă pot spune că chiar și dacă ar fi fost necesar să le declar, eu nu primesc venituri de la acele companii de peste hotare. Toate veniturile generate de aceste companii au fost reinvestite, iar eu nu am niciun venit nici sub formă de salariu, nici sub formă de dividende pe care le-aș putea avea de la companiile de peste hotare. ZdG: Vreau să vă întreb dacă compania „Nikita Construct” SRL vă aparține dumneavoastră sau familiei dumneavoastră? C.Dudnic: Eu nu știu ce e „Nikita Construct”. Cu așa companie nu am avut nicio legătură.

Dudnic nu a indicat în declarația depusă la CEC mașini sau bunuri imobile. ZdG a aflat că fostul deputat are viza de reședință într-o casă din Vulcănești, localitatea sa de baștină. Imobilul este înregistrat pe numele mamei sale, Nadejda Dudnic.





Casa în care Cornel Dudnic își are reședința

Tot Nadejda Dudnic este, în acte, proprietara unei case de locuit cu suprafața oficială de 112 metri pătrați într-o zonă selectă din orășelul Durlești, mun. Chișinău. Casa a fost cumpărată de Nadejda Dudnic, care avea pe atunci 64 de ani, în iunie 2022. Din 2026 imobilul este sub sechestru în urma unui demers al Serviciului Fiscal de Stat, fapt despre care Cornel Dudnic a spus că nu cunoaște.

Strada unde este situată casa deținută în acte de mama lui Cornel Dudnic.

„Casa (din Durlești, n.r.) a fost construită de părinții mei, ei sunt proprietarii acestei case. Acum, casa stă mai mult fără locuitori. […] Din când în când, mai intru pe acolo, dar nu pot spune că locuiesc”, a menționat Dudnic.

Anterior, Dudnic era văzut la volanul unui automobil de lux, un Mercedes GLS450, fabricat în 2022 și procurat în 2024. Mașina era înregistrată pe numele tatălui său, Ananie Dudnic, iar candidatul o conducea în baza unui contract de comodat.

Părinții lui Cornel Dudnic nu au deținut afaceri în R. Moldova, ei fiind proprietarii câtorva hectare de terenuri agricole în localitatea lor de baștină, Vulcănești.

Într-o discuție cu ZdG, Dudnic a precizat că mașina de marcă Mercedes ar fi fost vândută după decesul tatălui său și că el acum circulă cu mașini de ocazie, fără a utiliza transportul public.

„Cea mai mare perioadă mă aflu la Vulcănești, totul e la un pas distanță, de aceea automobilul nu este cea mai mare necesitate în acest moment”, ne-a spus Dudnic cu referire la declarația sa de avere, în care nu se regăsește niciun automobil.

Mai mulți pretendenți la funcția de bașcan al regiunii găgăuze nu și-au declarat toate averile la Comisia Electorală Centrală. Ziarul de Gardă a constatat că în declarațiile de avere ale candidaților lipsesc mai multe afaceri de milioane din R. Moldova și de peste hotare, bunuri imobile sau automobile.

Neconcordanțele dintre declarații și realitate nu se opresc doar la averi. Unul dintre candidați promitea în trecut să apere „cu arma” autonomia găgăuză dacă „vreodată proiectul Unirii se va produce”, în timp ce este român cu acte în regulă, beneficiind de avantajele cetățeniei statului vecin.

Familia unui alt candidat, pentru care una dintre „valorile noastre fundamentale” este „credința față de Rusia” și care a declarat că „noi vom face totul ca să nu mergem cu Moldova” dacă țara se apropie de Uniunea Europeană, beneficiază de proiecte susținute chiar cu bani europeni.

Opt persoane candidează la funcția de bașcan. ZdG vă propune să le cunoașteți averea declarată, cea omisă din declarații, dar și controversele din jurul lor.

