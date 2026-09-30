Strategia energetică a R. Moldova pentru 2026–2050 a fost aprobată: importurile ar urma să scadă la 40%, iar energia regenerabilă să ajungă la 85%

Strategia energetică pentru perioada 2026–2050 a fost aprobată miercuri, 30 septembrie, de Guvern, în urma unei proceduri complexe de obținere a Avizului de mediu, care a cuprins consultări cu autoritățile competente, inclusiv din România și Ucraina, anunță Ministerul Energiei. Strategia reprezintă principalul document de politici publice care va orienta dezvoltarea sectorului energetic în următorii 25 de ani.

Potrivit Ministerului, documentul stabilește obiectivele generale de dezvoltare strategică prin care R. Moldova își propune să construiască un sistem energetic sigur, competitiv și rezilient, integrat în piața energetică europeană și capabil să susțină dezvoltarea economică a țării și procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„În ultimii ani am demonstrat că R. Moldova poate depăși dependențele istorice din domeniul energetic. Strategia pentru perioada 2026–2050 transformă această experiență într-o viziune de dezvoltare pe termen lung. Este documentul care va ghida investițiile și reformele necesare pentru ca energia, în contextul atingerii neutralității climatice, să devină un avantaj competitiv al economiei și un pilon al integrării europene”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Instituția menționează că „noua strategie pornește de la transformările profunde prin care a trecut sectorul energetic în ultimii ani”.

„Sincronizarea sistemului electroenergetic cu rețeaua continentală europeană ENTSO-E, diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, dezvoltarea interconexiunilor cu România și accelerarea procesului de integrare europeană au schimbat fundamental contextul în care funcționează sectorul energetic al R. Moldova.”

Strategia stabilește agendele de perspectivă pentru valorificarea acestor schimbări și pentru continuarea reformelor într-un orizont de timp de lungă durată.

Totodată, strategia valorifică rezultatele exercițiilor de modelare energetică realizate pentru diferite scenarii de dezvoltare și a fost elaborată în urma consultărilor cu autorități publice, parteneri externi, operatori ai sistemelor energetice, mediul de afaceri, asociativ și societatea civilă.

Documentul stabilește obiectivele pentru anul 2050:

reducerea ponderii energiei importate de la peste 77% la 40%;

asigurarea a cel puțin 85% din producția locală de energie electrică din surse regenerabile;

ponderea energiei electrice în consumul final de energie de la 12% la 65%;

reducerea intensității energetice de la 0,298 la 0,061 tep/1 000 euro;

Strategia este structurată în mai multe capitole care analizează situația actuală a complexului energetic național pe toate sectoarele, contextul global, european și regional, provocările și oportunitățile pentru Moldova, după care prezintă viziunea de dezvoltare până în anul 2050, obiectivele generale și direcțiile prioritare pentru fiecare segment al sectorului energetic.

Totodată, în domeniul energiei electrice, documentul stabilește măsuri pentru dezvoltarea unei piețe concurențiale integrată în piața europeană, modernizarea sistemelor de transport și distribuție a energiei electrice, digitalizarea sistemului, securitatea cibernetică, extinderea capacităților de transport și distribuție și accelerarea investițiilor în infrastructură, astfel încât sistemul electroenergetic să poată gestiona volume tot mai mari de energie produsă din surse regenerabile.

„Dezvoltarea surselor regenerabile de energie constituie unul dintre pilonii centrali ai documentului. Strategia urmărește valorificarea potențialului solar, eolian și al biomasei, stimularea investițiilor private și dezvoltarea unui mix energetic cu emisii reduse de carbon, în concordanță cu obiectivele climatice europene. Totodată, documentul promovează electrificarea consumului, inclusiv în sectoarele transport, încălzire și răcire, ca element-cheie al tranziției energetice”, a scris Ministerul.

Documentul mai prevede consolidarea accesului la surse diversificate a gazelor naturale, utilizarea infrastructurii regionale, dezvoltarea pieței concurențiale a gazelor naturale și pregătirea infrastructurii pentru integrarea gazelor cu emisii reduse de carbon și, pe termen mai lung, a hidrogenului.

Totodată, documentul evidențiază importanța digitalizării sectorului energetic, a introducerii tehnologiilor inteligente de monitorizare și gestionare a consumului, a protecției infrastructurilor critice și a consolidării securității cibernetice, în condițiile în care sistemele energetice devin tot mai digitalizate și interconectate.