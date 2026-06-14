„Zgomotul puternic până la o oră târzie” de la festivalul „Născut în Moldova”, desfășurat lângă un spital, în atenția Avocatului Poporului: „Prezintă potențial de afectare a dreptului la sănătate al pacienților”

Pe fondul nemulțumirilor provocate de nivelul ridicat al zgomotului generat de Festivalul „Născut în Moldova”, desfășurat în perioada 13–14 iunie 2026 în apropierea Spitalului Clinic Municipal de Copii nr. 1, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au adresat un apel organizatorilor, îndemnându-i să dea dovadă de responsabilitate, solidaritate și empatie față de cetățeni.

„Ținând cont că locația festivalului se află în imediata vecinătate a Spitalului Clinic Municipal de Copii Nr.1 și a Institutului de Medicină Urgentă, zgomotul puternic până la o oră târzie, așa cum a fost relatat în spațiul public după prima zi a evenimentului, prezintă potențial de afectare a dreptului la sănătate al pacienților, atât al copiilor, cât și al adulților”, scrie în comunicatul emis de Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului precizează că realizarea dreptului la sănătate implică asigurarea condițiilor care să favorizeze tratamentul medical și recuperarea persoanelor bolnave, iar zgomotul puternic prelungit afectează în mod direct pacienții, în special copiii, care luptă pentru sănătatea și, uneori, chiar viața lor.

„Avocații Poporului îndeamnă organizatorii să respecte, iar autoritățile competente să asigure respectarea unui echilibru între dreptul la odihnă și activități culturale și respectarea dreptului la sănătate al pacienților”, transmite Avocatul poporului.

Totodată, Avocații Poporului consideră că este necesară adaptarea mecanismului de stabilire a zonelor, a perioadelor de timp și a intensității zgomotului în cadrul evenimentelor publice, care să asigure balanța necesară respectării drepturilor omului.

După ce, în luna mai, organizatorii festivalului „Născut în Moldova” (NIM) au declarat că au luat măsuri pentru a reduce impactul evenimentului asupra instituțiilor medicale din apropierea Stadionului Dinamo, unde va avea loc festivalul pe 13 și 14 iunie, ZdGust a primit de la un cititor imagini video filmate la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1. În înregistrări se aude puternic zgomotul provenit de pe stadion atât în curtea spitalului, cât și în interior, în timpul repetițiilor.

Festivalul NIM se desfășoară sâmbătă, 13 iunie, și duminică, 14 iunie, pe Stadionul Dinamo din Chișinău, o locație aflată în imediata apropiere a mai multor instituții medicale, inclusiv Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 și Institutul de Medicină Urgentă.

Anterior, un cititor a sesizat redacția, exprimându-și îngrijorarea că desfășurarea unui eveniment de amploare în această locație ar putea afecta pacienții internați în instituțiile medicale din zonă. Acesta menționa că stadionul se află la câteva zeci de metri de cele două instituții, unde sunt internate persoane care au nevoie de odihnă și de respectarea unui regim special.

Solicitați de ZdGust să explice cum vor evita perturbarea activității spitalelor, organizatorii festivalului au declarat că au purtat discuții și coordonări directe cu instituțiile medicale și autoritățile competente și că au implementat măsuri suplimentare pentru diminuarea impactului asupra zonei.

Potrivit răspunsului transmis anterior, organizatorii au promis respectarea unei pauze de liniște între orele 12:00 și 14:00 în perioada lucrărilor de amenajare, evitarea lucrărilor zgomotoase pe timp de seară și noapte, precum și limitarea testelor de sunet la nivelul minim necesar.

Totodată, aceștia au anunțat că programul artistic al festivalului va avea loc în intervalul 14:00–23:45 și că nivelul sonor nu va depăși limitele prevăzute de legislație.

Organizatorii au mai precizat că au exclus din program efectele pirotehnice și alte elemente care pot produce zgomote puternice și că vor asigura accesul ambulanțelor către instituțiile medicale din apropiere.

Prima ediție a festivalului NIM a avut loc în iunie 2025, pe Stadionul Zimbru, și a reunit, potrivit organizatorilor, peste 24 de mii de participanți.