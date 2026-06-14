Igor Grosu, reales președinte PAS: „Mandat foarte important și crucial”. Cine sunt membrii noului Birou Permanent

Igor Grosu a obținut un nou mandat în fruntea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în urma celui de-al IV-lea Congres al formațiunii, organizat la Palatul Republicii din Chișinău. În cadrul reuniunii au fost desemnați și membrii noului Birou Permanent Național, fiind aprobată totodată strategia politică a partidului pentru următorii patru ani. Grosu a fost ales prin vot secret, fiind singurul candidat. Acesta a obținut 925 de voturi, doar 27 fiind împotrivă, iar 5 – nevalabile.

Liderul PAS a fost unicul candidat la funcția de președinte al partidului și a prezentat principalele obiective pe care formațiunea și le propune pentru viitoarele scrutinuri. Potrivit acestuia, PAS urmărește ca la alegerile locale din 2027 să majoreze de la 35% la 50% numărul primăriilor câștigate și să înregistreze performanțe mai bune în localitățile urbane.

La începutul evenimentului, președintele actual al PAS și al Parlamentului a declarat că formațiunea este un partid proeuropean, care are datoria de a îndeplini obiectivul aderării R. Moldova la Uniunea Europeană (UE).

„Sunt reforme întârziate și le vom face cu același obiectiv cu care am pornit la drum și acum 10 ani. PAS are datoria să ridice nivelul de prosperitate al R. Moldova și să îndeplinească dezideratul aderării la Uniunea Europeană”, a declarat Grosu.

În discursul său, Grosu a evidențiat importanța câștigării Primăriei Chișinău de către un candidat „autentic proeuropean”, precum și necesitatea formării unei majorități în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), care să permită adoptarea și implementarea eficientă a bugetului capitalei.

Referindu-se la alegerile prezidențiale din 2028, liderul PAS le-a calificat drept „cruciale”, menționând că partidul ar trebui să susțină viitorul președinte al țării care va semna tratatul de aderare a R. Moldova la UE. De asemenea, pentru anul 2029, acesta și-a exprimat obiectivul de a asigura o majoritate parlamentară proeuropeană capabilă să ratifice documentul respectiv.

Grosu a mai vorbit despre necesitatea consolidării și extinderii structurilor teritoriale și locale ale partidului, inclusiv în Taraclia, UTA Găgăuzia și în cel puțin 11 țări în care este prezentă diaspora moldovenească.

„Avem oleacă de lucru. Mandat foarte important și crucial”, a declarat în încheiere Grosu.

În aceeași zi, PAS a anunțat și numirea mai multor membri ai formațiunii în funcții de conducere ale partidului.

În funcția de vicepreședinți au fost desemnați: Doina Gherman, Veronica Roșca, Mihai Popșoi, Radu Marian, Vladimir Bolea, Dan Perciun, Virgiliu Pâslariuc, Ion Groza, Lilian Carp, Adrian Băluțel, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Gheorghe Hajder, Larisa Voloh, Igor Chiriac și Tatiana Cucuietu;

În Biroul Permanent Național au fost incluși: Marcela Adam, Alexandr Trubca, Nicolae Drăgănel, Dionisie Ternovschi, Larisa Novac și Ion Babici;

Funcția de secretar general a fost preluată de Andrei Rusanovschi.

La congres au participat și premierul Alexandru Munteanu, prim-vicepreședintele Parlamentului elen Giannis Plakiotakis, președinte al Partidului Noua Democrație din Grecia, afiliat PPE, deputatul european Siegfrierd Mureșan, vicepreședinte al PPE.

Oficialul de la București a felicitat PAS pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE și a îndemnat membrii acestuia să facă maximul posibil în condițiile date, fiind partidul majoritar: „Am speranța ca în 2028, cu o bună organizare, o mobilizare guvernamentală și a administrației, veți putea într-adevăr să finalizați acest proces și să aderați la marea familie europeană, alături de România”.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, fondatoarea PAS, a îndemnat, într-un mesaj, membrii partidului să muncească neobosit pentru viitorul țării, pentru a nu rata șansa aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Traversăm o perioadă în care acțiunile sau inacțiunile noastre vor defini viitorul Moldovei în următoarele decenii. Am văzut exemple în care lucruri esențiale, precum democrația, drepturile omului, pacea, se pot pierde peste noapte. Avem datoria să le protejăm, să nu ratăm șansa istorică pe care o are R. Moldova”, a subliniat șefa statului.

Igor Grosu are 53 de ani și este de formare profesor de istorie. Între 2012 și 2015, a fost vice-ministru al Educației, având-o drept șefă pe Maia Sandu, și s-a numărat alături de ea printre fondatorii PAS, unde a fost la început secretar general, apoi – vicepreședinte al formațiunii.

După victoria la prezidențialele din 2020, Maia Sandu a fost nevoită să renunțe la funcția de partid, iar Grosu a devenit președinte interimar al PAS, fiind ales cu mandat deplin la 15 mai 2022.