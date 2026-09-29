Carburanții se scumpesc din nou. Cât vor costa benzina și motorina pe 29 septembrie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere, valabile pentru marți, 29 septembrie 2026.

Astfel, benzina va costa cel mult 34,35 lei pentru un litru, cu 7 bani mai mult decât prețul stabilit pentru ziua precedentă. În cazul motorinei, prețul maxim de comercializare va fi de 36,84 lei pentru un litru, în creștere cu 2 bani.