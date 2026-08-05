Un motociclist în vârstă de 25 de ani a murit în urma unui accident rutier produs în capitală. Șoferul unui automobil a fost reținut

Un motociclist în vârstă de 25 de ani a decedat la spital în urma unui accident rutier produs marți seară, 4 august, pe strada Grenoble din capitală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui Opel, în circumstanțe care urmează să fie stabilite, a tamponat o motocicletă condusă de un tânăr de 25 de ani.

„În urma impactului, motocicleta a fost proiectată pe contrasens, unde s-a ciocnit lateral cu o Toyota care a fost proiectată într-un pilon electric.

Motociclistul a fost transportat în stare gravă la spital pentru îngrijiri medicale. Din nefericire, însă, acesta a decedat”, menționează IGP.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar șoferul Opelului a fost reținut pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Conform IGP, informațiile sunt preliminare și pot suferi modificări în timpul desfășurării investigațiilor.