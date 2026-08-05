Mai multe nereguli depistate la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie după finalizarea unei anchetei inițiate de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a finalizat evaluarea activității economico-financiare și manageriale a Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”. Astfel, s-a constatat că la 1 ianuarie 2026, datoriile instituției constituiau aproximativ 74,9 milioane de lei, dintre care circa 50,2 milioane de lei reprezentau obligații pentru medicamente și consumabile medicale. Centrul Național Anticorupție (CNA) a solicitat instituției medicale explicații privind aceste datorii.

Potrivit Ministerului, evaluarea a vizat formal perioada de gestiune 2025–2026.

„Pentru a identifica originea și evoluția problemelor, comisia a examinat documente, procese și proiecte inițiate în anii anteriori. Analiza resurselor umane a inclus perioada 2022–2026, iar unele proiecte de infrastructură verificate au fost inițiate încă din anul 2020.”

Astfel, raportul evidențiază deficiențe în administrarea resurselor umane și în întocmirea unor acte de personal, în ocuparea funcțiilor de conducere și utilizarea îndelungată a interimatului, precum și în funcționarea controlului intern managerial.

„Au fost semnalate vulnerabilități în planificarea și monitorizarea achizițiilor, administrarea și evidența patrimoniului, precum și în proiectarea, executarea, recepționarea și documentarea unor lucrări de infrastructură.”

De asemenea, în contextul unor tensiuni existente în colectiv, „Ministerul va delimita clar constatările susținute de documente de afirmațiile care pot fi influențate de conflicte interne”. Astfel, conform instituției, fiecare situație va fi examinată „individual, obiectiv” și cu respectarea dreptului persoanelor vizate de a prezenta explicații și documente suplimentare.

În anul 2025, institutul a înregistrat venituri de aproximativ 291,7 milioane de lei și cheltuieli de aproximativ 295,7 milioane de lei, cheltuielile depășind veniturile cu circa 4 milioane de lei. Totodată, la 1 ianuarie 2026, datoriile instituției constituiau aproximativ 74,9 milioane de lei, dintre care circa 50,2 milioane de lei reprezentau obligații pentru medicamente și consumabile medicale.

„Aceste date nu înseamnă că activitatea institutului este blocată, dar impun intervenții pentru stabilizarea situației financiare, prevenirea acumulării unor noi datorii și protejarea aprovizionării cu medicamente și consumabile.”

Totodată, CNA a solicitat instituției medicale explicații suplimentare privind unele aspecte examinate.

„Ministerul Sănătății va pune la dispoziție materialele relevante, va analiza poziția institutului și va coopera cu instituțiile competente. Solicitarea unor clarificări reprezintă o etapă procedurală și nu constituie, în sine, constatarea unei infracțiuni sau stabilirea vinovăției unei persoane”, a specificat instituția.

Ministerul va solicita conducerii institutului elaborarea unui plan de remediere. Vor fi revizuite actele și procedurile de personal semnalate în raport, precum și temeiurile juridice ale plăților și sporurilor examinate. Vor fi organizate concursuri pentru funcțiile de conducere, iar utilizarea interimatului prelungit va fi redusă.

„Va fi consolidat sistemul de control intern managerial, iar documentele obligatorii privind achizițiile vor fi actualizate și publicate. Institutul va elabora un plan de redresare financiară, cu monitorizarea lunară a veniturilor, cheltuielilor și datoriilor, iar obligațiile pentru medicamente și consumabile vor fi tratate cu prioritate”, se arată în comunicat.

Ministerul Sănătății va solicita, de asemenea, instituirea unui mecanism permanent de comunicare și consultare a angajaților, „pentru îmbunătățirea climatului organizațional și soluționarea profesionistă a conflictelor interne”.