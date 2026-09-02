Trafic rutier suspendat pentru cinci zile, pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei

Traficul rutier va fi sistat pe o porțiune a străzii Eugen Coca, din sectorul Buiucani al capitalei, din cauza desfășurării unor lucrări de reparație, a anunțat Poliția. Restricția va fi aplicată în perioada 3-8 septembrie.

Conform dispoziției emisă de Primăria Chișinău, restricțiile de circulație vor fi instituite pe strada Eugen Coca, tronsonul cuprins între străzile Ion Creangă și Ion Neculce.

Participanții la trafic sunt îndemnați să respecte indicatoarele rutiere și să opteze pentru rute alternative.