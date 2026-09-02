A sunat la 112 pentru a ajunge la o zi de naștere, apoi ar fi încercat să dea mită polițiștilor pentru a nu fi documentat

Un bărbat de 59 de ani din raionul Orhei a apelat serviciul 112 și a anunțat că intenționează să-și incendieze automobilul. Polițiștii au intervenit, însă informația nu s-a confirmat, iar ulterior bărbatul le-ar fi propus mită pentru a nu fi documentat, a informat Inspectoratul General al Poliției (IGP).



Potrivit oamenilor legii, bărbatul, aflat în stare avansată de ebrietate, a recunoscut că a făcut apelul pentru a ajunge la o zi de naștere într-o localitate vecină.

Polițiștii au intervenit imediat, însă informația despre intenția bărbatului de a-și incendia automobilul nu s-a confirmat.

Poliția reamintește că „112 este destinat urgențelor reale. Un apel fals poate ține ocupat un echipaj care ar putea fi necesar unei persoane aflate cu adevărat în pericol”.