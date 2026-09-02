Deputații se vor întruni joi în prima ședință plenară din sesiunea ordinară de toamnă 2026: acordarea plăților unice cu caracter excepțional, pe ordinea de zi

Deputații se vor întruni în ședință în perioada 3–4 septembrie, pentru a vota 17 proiecte de lege, dintre care cinci vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene.

În prima lectură, deputații vor examina proiectele de lege care se referă la organizațiile și asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale în domeniul agroalimentar; ajustarea cadrului legal aferent instituționalizării Statului Major al Apărării; investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi; investiții; omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere; ajustarea cadrului normativ conex domeniului securității aprovizionării cu produse petroliere; licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. De asemenea, în prima lectură vor fi examinate modificări la Legea cu privire la Curtea Constituțională și la Legea cu privire la parcurile industriale.

Vineri, deputații vor examina în prima lectură modificări la Legea bugetului de stat pe anul 2026 și acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional, la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 și la Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2026.

În lectura a doua vor fi dezbătute proiectul de lege privind reforma „Restart în educație” și cel privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale, iar în lectura a treia – proiectul de lege privind participarea publică în procesul decizional.

Deputații vor dezbate și inițiativa legislativă care prevede scutirea de unele taxe și impozite la importul de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Modernizarea școlilor”, precum și denunțarea acordului cu CSI privind sistemul de împrumut interbibliotecar.