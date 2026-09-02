Moscova promite să evite perturbarea spațiului aerian, în ciuda avertismentului lui Zelenski privind aviația. Unele companii au anulat zboruri

Rusia a făcut promisiuni miercuri că va preveni orice perturbare a aviației civile, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că dronele țării sale au făcut ca spațiul aerian rus să devină periculos pentru zbor, relatează Reuters.

Zelenski a avertizat marți companiile aeriene și firmele de asigurări că prezența dronelor ucrainene, în contextul răspunsului la atacurile rusești, înseamnă că „războiul declanșat de Rusia își închide propriul spațiu aerian”. El a precizat că nu vizează aviația civilă.

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sibiha, a declarat miercuri că Ucraina a notificat oficial și Organizația Aviației Civile Internaționale că spațiul aerian rus nu este sigur.

Deși companiile aeriene europene și americane nu survolează Rusia din cauza războiului izbucnit odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie ⁠2022, spațiul aerian este utilizat de alte companii aeriene din țări precum China, Turcia, Emiratele Arabe Unite și alte state din Golf.

Andrei Nikitin, ministrul rus al transporturilor, a fost citat de agenția de știri Interfax spunând: „Îmbunătățim constant cerințele privind siguranța zborurilor și securitatea aeroporturilor și avem soluții pentru toate aceste aspecte”.

„Lucrăm în strânsă colaborare cu Ministerul Apărării și cu Garda Națională Rusă. Și cred că nu vom permite nicio perturbare semnificativă a aviației civile”, a declarat el.

Miercuri, datele Flightradar24 au indicat perturbări la principalul aeroport din Moscova, în timp ce unele companii aeriene au anulat zboruri, fără a preciza însă motivul.

„Continuăm să monitorizăm îndeaproape evoluția situației din regiune și să ne adaptăm orarele de zbor și rutele, după cum este necesar”, a declarat compania aeriană flydubai într-un comunicat.

„Deoarece situația rămâne dinamică, echipele noastre evaluează în permanență cerințele operaționale. Recunoaștem că pot apărea unele întârzieri și devieri… Siguranța clienților și a echipajului nostru rămâne prioritatea noastră principală”, a mai spus compania.

Compania aeriană turcă Pegasus Airlines a declarat că a anulat unele zboruri către Rusia din motive „tehnice și operaționale”, fără a oferi detalii suplimentare.

Aeroportul Internațional Șeremetievo din Moscova a înregistrat 21 de zboruri anulate și 235 de întârzieri, în timp ce aeroportul Vnukovo a înregistrat 22 de zboruri anulate și 94 de întârzieri, potrivit Flightradar24.

Aeroportul Vnukovo a declarat că Pegasus Airlines a anulat marți șase zboruri de sosire și șase de plecare la acest hub. Compania aeriană a precizat că zborurile de noapte din noaptea de marți spre miercuri au fost afectate, dar că celelalte zboruri în curs de desfășurare „se desfășurau conform programului”.

Alte companii aeriene care zboară regulat către și peste teritoriul Rusiei, printre care Turkish Airlines, Qatar, Etihad și Emirates, nu au răspuns la solicitările de comentarii adresate de Reuters.

Firma de consultanță în domeniul riscurilor aviatice Osprey Flight Solutions a declarat într-o alertă adresată clienților că, deși majoritatea atacurilor cu drone și rachete ale Ucrainei vor avea loc probabil la o distanță de până la 300 km de graniță, atacurile zilnice mai adânc în interiorul Rusiei sunt probabile pe parcursul anului 2026, inclusiv în apropierea Moscovei și a Sankt Petersburgului.