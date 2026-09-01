(In)Acțiunile Inspectoratului Național de Probațiune care n-au prevenit crima din raionul Criuleni. În ultimele două luni, femeia a cerut protecție din partea statului de două ori 

Crima dintr-un sat din raionul Criuleni nu a fost prevenită de autorități, în pofida restricțiilor consemnate prin act judecătoresc. ZdG a aflat că semnalul brățării de monitorizare electronică aplicată bărbatului a dispărut încă din prima zi în care aceasta îi fusese montată – 25 august 2026. Totuși, Inspectoratul Național de Probațiune nu a informat despre această disfuncționalitate decât după tragedie, la mai bine de o oră după stabilirea decesului celor doi soți, pe 31 august 2026.

31 august 2026. Inspectoratul General al Poliției anunța despre depistarea, într-o localitate din raionul Criuleni, a două corpuri neînsuflețite, pe suprafața cărora au fost depistate plăgi prin împușcare. „Sesizarea a fost făcută de fiica minoră a celor doi, iar armă utilizată era confecționată artizanal și deținută ilegal”, se arăta în comunicat.

În dimineața aceleiași zile, înainte de crimă, bărbatul a distribuit pe pagina sa de pe o rețea de socializare cântecul „Iartă-mă”, de Ion și Doina Aldea-Teodorovici.

Ordonanță de protecție care NU a protejat

Crima comisă pe 31 august 2026 nu a fost însă un act singular de violență. Despre caracterul violent al bărbatului autoritățile au cunoscut mai devreme. În ultimele două luni, femeia a cerut protecție din partea statului de două ori.

16 iulie 2026. Judecătoria Criuleni emitea o ordonanță de protecție a femeii împotriva bărbatului trăgaci pe un termen de 30 de zile.

25 august 2026. Aceeași instanță emitea o nouă ordonanță de protecție a femeii și a copiilor minori pe un termen de 3 luni. De această dată, bărbatul urma să fie monitorizat electronic. Brățara electronică i-a fost montată pe 25 august 2026. Semnalul brățării electronice de monitorizare a dispărut însă în aceeași zi. Direcția de monitorizare electronică a Inspectoratului Național de Probațiune (INP) însă NU a anunțat Poliția sau alte autorități pentru a comunica despre aceasta.

Astfel, despre prezența bărbatului în apropierea femeii autoritățile nu au aflat grație brățării electronice de monitorizare, ci de la fiica minoră a cuplului, care i-a găsit pe ambii fără suflare. La mai bine de o oră de la crimă, Direcția de monitorizare electronică a INP a sesizat Poliția cu privire la dispariția semnalului brățării de monitorizare electronică a bărbatului. Conform informațiilor ZdG, scrisoarea a fost remisă în adresa Inspectoratului de Poliție Orhei, deși localitatea Măgdăcești se află în raionul Criuleni.

Constactat de ZdG, șeful Direcției de monitorizare electronică a INP, Gheorghe Aghenie, a refuzat să ne spună de ce nu a fost sesizată Poliția imediat după ce s-a constatat că dispăruse semnalul de la brățară.

„Pentru a nu prejudicia acheta, n-o să dau detalii. Nici împuterniciri n-am ca să mă expun”, a menționat Aghenie.

Șeful INP, Viorel Sochirca, nu ne-a răspuns la apeluri pentru a explica de ce instituția nu a reacționat prompt pentru a semnala problema și de ce Poliția a fost informată despre dispariția semnalului brățării electronice abia după tragedie.

INP anunță că a inițiat o anchetă internă

Într-un comunicat de presă, INP anunță că a dispus verificări interne privind cazul din raionul Criuleni. Potrivit comunicatului, verificările vizează inclusiv „respectarea procedurilor și obligațiilor prevăzute de cadrul normativ, precum și modul în care au fost gestionate eventualele semnale și situații de risc în procesul de monitorizare”.

„Inspectoratul Național de Probațiune a dispus inițierea unei anchete interne în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor ce țin de exercitarea atribuțiilor de serviciu de către angajații responsabili de aplicarea și monitorizarea supravegherii electronice.

Inspectoratul Național de Probațiune va acorda tot sprijinul necesar organelor competente pentru elucidarea completă și obiectivă a circumstanțelor acestui caz. În același timp, Inspectoratul tratează cu maximă seriozitate orice situație care poate indica vulnerabilități în funcționarea mecanismului de supraveghere electronică.



În funcție de rezultatele verificărilor, vor fi dispuse măsurile necesare atât pentru stabilirea rezultatele anchetei interne și măsurile dispuse în limitele competențelor vor fi comunicate public, cu respectarea cadrului legal și fără a prejudicia investigațiile desfășurate de organele competente”, se mai spune în comunicatul instituției.

Corpurile, găsite în dimineața zilei de 31 august

Două corpuri neînsuflețite au fost depistate într-o localitate din raionul Criuleni, în dimineața zilei de 31 august. Potrivit Poliției, este vorba despre doi soți. Sesizarea a fost făcută de fiica lor, în vârstă de 15 ani. În cadrul examinării preliminare, medicul legist a depistat pe suprafața corpurilor plăgi prin împușcare. Potrivit informațiilor preliminare, între bărbat, care avea vârsta de 47 de ani, și femeie, care avea 42 de ani, ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis.

„Arma utilizată, deținută ilegal și care ar fi fost confecționată artizanal, a fost depistată la fața locului și urmează a fi supusă expertizării. Polițiștii se află la fața locului și întreprind în continuare acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului”, a menționat Poliția.

Marți, 1 septembrie, Procuratura raionului Criuleni a anunțat că verifică modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior în privința bărbatului care și-a împușcat soția. Procurorii ar urma să cerceteze inclusiv circumstanțele care au permis apropierea acestuia de victimă, în pofida măsurii dispuse, conform unui comunicat de presă.

Potrivit informațiilor preliminare, în dimineața zilei de 31 august, poliția a fost sesizată prin Serviciul 112, după ce o femeie de 42 de ani a fost depistată inconștientă în locuință.

„Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că un bărbat în vârstă de 47 de ani s-ar fi deplasat la domiciliul comun, unde se afla soția sa, deși, anterior, în privința acestuia fusese emisă o ordonanță de protecție. Acesta ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi efectuat o împușcătură în direcția femeii, după care ar fi mers în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă. În urma leziunilor suferite, ambele persoane au decedat. La fața locului au intervenit polițiștii, procurorul de serviciu și medicul legist. În cadrul cercetării au fost ridicate arma, muniții și alte obiecte relevante pentru anchetă. Pe acest caz a fost înregistrat un proces penal, iar în continuare urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, examinarea obiectelor ridicate, precum și alte acțiuni procesuale necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. În cadrul acțiunilor desfășurate, se vor examina atât acțiunile făptuitorului îndreptate asupra victimei, cât și asupra altor membri de familie”, se arată în comunicat.

„În prezent, sunt depuse eforturi pentru identificarea persoanelor din familia extinsă sau din rețeaua de suport care le-ar putea oferi copiilor un mediu sigur și stabil”, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii și protecției Sociale, cu referire la cazul soților de la Criuleni, găsiți împușcați la domiciliu.

Potrivit aceluiași comunicat, în prezent, „Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul structurii teritoriale de asistență socială, este alături de cei trei copii și întreprinde toate acțiunile necesare pentru ca aceștia să beneficieze, în această perioadă dificilă, de protecție, siguranță și sprijin”.