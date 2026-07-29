Sprijin financiar majorat, oferit de Crucea Roșie, pentru centrele de plasament temporar care găzduiesc ucraineni refugiați în R. Moldova

Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) a majorat finanțarea nerambursabilă pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina aflați în R. Moldova. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea unui amendament la acordul dintre FICR și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, semnat în martie 2026, care prevede majorarea finanțării, conform unui comunicat de presă.

Astfel, valoarea grantului acordat de FICR a fost majorată de la 300 000 la 580 000 de franci elvețieni (circa 12,5 milioane de lei), în cadrul proiectului „Sprijin pentru funcționarea centrelor de plasament temporar pentru refugiați și acordarea asistenței în sezonul rece în R. Moldova”. Republica Moldova a recepționat deja prima tranșă de 300 000 de franci elvețieni (aproximativ 6,5 milioane lei), iar restul sumei urmează să fie transferată după semnarea amendamentului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2026.

Conform comunicatului, mijloacele financiare vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale celor 12 centre de plasament temporar active pe teritoriul Republicii Moldova, care găzduiesc 628 de refugiați ucraineni.

„Majoritatea resurselor financiare sunt direcționate către furnizori locali de bunuri și servicii, inclusiv pentru utilități, produse alimentare, servicii de curățenie și mentenanță, transport, materiale de igienă, contribuind astfel la susținerea economiei naționale”, se arată în comunicat.

Documentul reprezintă continuarea cooperării dintre FICR și Republica Moldova în domeniul finanțării centrelor de plasament temporar pentru refugiați, începută în anul 2023. În această perioadă, pe lângă fondurile prevăzute de prezentul acord, FICR a acordat granturi în valoare totală de 2,5 milioane de franci elvețieni.

FICR este o organizație internațională cu sediul la Geneva (Elveția), care coordonează cea mai mare rețea umanitară din lume, formată din 191 de Societăți Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie și peste 17 milioane de voluntari.