LIVE TEXT Zelenski vizitează Polonia pentru prima dată de când o dispută istorică a tensionat relațiile bilaterale. Război în Ucraina, ziua 1617

UPDATE 19:50 Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Lublin pe 29 iulie, în contextul în care Kievul și Varșovia încearcă să-și stabilizeze relațiile tensionate de o dispută privind memoria istorică, scrie presa ucraineană.

Aceasta este prima vizită a lui Zelenski în Polonia de când președintele Karol Nawrocki i-a revocat liderului ucrainean Ordinul de Onoare al Vulturului Alb pe 19 iunie, în urma reacțiilor negative la decizia lui Zelenski de a denumi o unitate militară ucraineană activă după Armata Insurgentă Ucraineană (UPA).

Se preconizează că președintele ucrainean se va întâlni cu prim-ministrul polonez Donald Tusk în cadrul vizitei.

Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de chestiuni istorice, care au complicat relațiile dintre cele două țări, devenite aliați apropiați după începerea invaziei rusești pe scară largă în 2022.

UPA, o organizație din perioada celui de-al Doilea Război Mondial care a luptat pentru independența Ucrainei, este amintită în Polonia în primul rând pentru rolul său în masacrele din Volinia, unul dintre cele mai dureroase episoade din istoria relațiilor ucraineano-poloneze.

Zeci de mii de polonezi au fost uciși în ceea ce astăzi este vestul Ucrainei, aflat pe atunci sub ocupație nazistă, în timp ce mii de ucraineni au fost uciși în atacuri de represalii desfășurate de forțele poloneze.

De la decizia lui Nawrocki, Kievul și Varșovia s-au străduit să-și refacă relațiile diplomatice.

UPDATE 17:05 Forțele ucrainene au atacat rafinăria de petrol din Riazan, una dintre cele mai mari din Rusia, în noaptea de 29 iulie, a raportat Statul Major General al Ucrainei, scrie hromadske.ua.

Rafinăria din Riazan are o capacitate de aproximativ 17 milioane de tone de petrol pe an și produce benzină, motorină, gaze pentru aviație și alte produse petroliere utilizate, printre altele, pentru aprovizionarea complexului militar-industrial și a forțelor armate ale Rusiei, potrivit Statului Major General.

Statul Major General a raportat, de asemenea, atacul asupra unei baze pentru ambarcațiuni rapide de atac ale Flotei Rusiei la Marea Neagră, în apropiere de Mizhvodne, în Crimeea ocupată, precum și asupra unei stații radar în apropiere de Pochep, în regiunea Briansk a Rusiei.

Canalele OSINT au relatat, de asemenea, despre un atac asupra unei alte rafinării rusești, Lukoil-Permnefteorgsintez, din Perm, spunând că una dintre unitățile sale a luat foc.

Un alt centru logistic Wildberries din apropierea orașului Riazan a luat foc peste noapte. În mijlocul atacurilor, fondatorul Fire Point, Denys Shtilierman, a postat pe rețelele de socializare în acea dimineață o serie de fotografii care arătau o rachetă și drone, fără a oferi detalii suplimentare.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat atacurile asupra rafinăriei și centrului logistic din Riazan, asupra rafinăriei din regiunea Perm, precum și asupra unui terminal de export și a unei întreprinderi militare din regiunea Rostov.

UPDATE 14:45 Forțele ruse au atacat orașul Odesa pe 29 iulie, a raportat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lîsak, pe Telegram.

„Rusia a atacat Odesa. Infrastructura a fost avariată”, a scris Lîsak.

El a adăugat ulterior că sunt în curs de clarificare a detaliilor suplimentare.

Conform Ukrinform, un atac rusesc asupra orașului Odesa din 24 iulie a avariat o clădire a unui magazin și infrastructura, iar o persoană a fost rănită.

UPDATE 12:45 În această dimineață devreme, la Herson, trupele rusești au atacat un camion de pâine cu o dronă, ucigând șoferul, a relatat Administrația Militară Regională Herson.

Se menționează că incidentul a avut loc în Cartierul Central al orașului.

După cum a menționat Administrația Militară Regională Herson, cuvântul „PÂINE” era scris cu litere mari pe vehicul; operatorul rus nu putea să nu observe acest lucru, dar totuși a îndreptat drona direct spre parbriz.

„Încă un atac deliberat asupra civililor. Transmitem sincere condoleanțe familiei, celor dragi și prietenilor șoferului, a cărui viață a fost curmată de acest atac terorist”, se arată în postare.

UPDATE 11:30 În timpul nopții, în regiunea Sumî, rușii au atacat stații de alimentare cu carburanți unde izbucnit incendii.

Din cauza riscului unor atacuri repetate, salvatorii au suspendat temporar intervențiile. În prezent, toate focarele de incendiu au fost lichidate. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 9:50 În regiunea Dnipropetrovsk, cinci persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești, printre care și un băiat de 3 ani.

În raionul Nikopol, salvatorii au evacuat două persoane din locuințele distruse și au stins un incendiu izbucnit la o instituție medicală.

În centrul raional și în alte trei comunități au fost avariate obiective de infrastructură, un centru medical, un magazin, locuințe particulare și automobile.

În raionul Kamianske a fost avariat un obiectiv de infrastructură.

În raionul Sînelnikove, în urma unui atac aerian, a luat foc o anexă gospodărească.

În raionul Krîvîi Rih, forțele ruse au atacat două comunități. Un incendiu a izbucnit într-o clădire cu două etaje.

Începând din seara precedentă, Rusia a atacat de aproape 30 de ori patru raioane ale regiunii.

Totuși, salvatorii au lichidat toate incendiile.

UPDATE 8:15 În noaptea de 29 iulie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 80 de drone de atac de tip Shahed (inclusiv cu reacție), Gerbera, Italmas, muniții rătăcitoare „Banderol” și drone-capcană de tip „Parodia”, lansate din direcțiile: Orel, Kursk, Breansk, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), precum și din Donețk și Hvardiiske, au anunțat miercuri, 29 iulie, Forțele Ruse a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 65 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 14 lovituri ale dronelor de atac în 10 locații, iar fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte două locații.