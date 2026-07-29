Fostul președinte al BEM, Grigore Gacikevici, a fost reținut cu o zi înainte de pronunțarea sentinței în dosarul creditelor

Fostul președinte al Băncii de Economii (BEM), Grigore Gacikevici, care urmează să-și afle sentința joi, 30 iulie, în dosarul eliberării creditelor cu încălcarea normelor de creditare în perioada 2005–2012, a fost reținut de oamenii legii.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Centrului Național Anticorupție (CNA), Ina Voloşciuc, „un fost conducător al Băncii de Economii a Moldovei a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de spălare de bani”. CNA a comunicat că „va reveni cu detalii”.

ZdG a scris anterior că fostul președinte al BEM riscă 15 ani de închisoare, iar alți patru membri ai Comitetului de Creditare al băncii – 13 ani de detenție.

Procuratura Anticorupție a anunțat că pe 22 iunie 2026 au fost finalizate dezbaterile judiciare în cauza penală în care foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM sunt acuzați de încălcarea regulilor de creditare și a politicilor de acordare a împrumuturilor, infracțiuni prevăzute de art. 239 alin. (2) lit. a) din Codul penal, a informat marți, 23 iunie, Procuratura Anticorupție (PA).

Potrivit probatoriului administrat, în perioada 2005–2012, fostul președinte al BEM, Grigore Gacikevici, împreună cu alți patru membri ai Comitetului de Creditare al băncii, au acordat credite neperformante mai multor agenți economici.

„Creditele au fost acordate cu încălcarea normelor interne și a principiilor de prudență bancară, în lipsa unei analize reale a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete, în privința unor beneficiari insuficient verificați, fără stabilirea clară a surselor de rambursare, precum și în condițiile unor garanții insuficient evaluate sau monitorizate. Totodată, mijloacele financiare au fost utilizate, în unele cazuri, în alte scopuri decât cele declarate”, a precizat PA.

Astfel, prin aceste acțiuni, Banca de Economii a fost prejudiciată cu aproximativ 3 miliarde de lei.

În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat au solicitat instanței aplicarea pedepselor definitive pentru concurs de infracțiuni, respectiv 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru fostul președinte al băncii, Grigore Gacikevici, și câte 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru ceilalți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al băncii.

Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru data de 30 iulie 2026.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, procurorii au solicitat aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privința celor cinci inculpați, cu punerea acesteia în executare imediată din sala de ședință.

De asemenea, acuzatorii de stat au solicitat privarea inculpaților de dreptul de a ocupa funcții în domeniul bancar pe un termen de 5 ani, admiterea acțiunii civile și dispunerea încasării, în mod solidar, de la inculpați, în beneficiul părții vătămate BC „Banca de Economii” SA, a prejudiciului material cauzat prin infracțiune.

În aprilie 2026, Ziarul de Gardă scria că după 13 ani de examinări în primă instanță, dosarul fostului șef al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Grigore Gacikevici, în care sunt vizați și alți patru foști membri ai Consiliului de Administrație al BEM, nu a fost soluționat.

Mai mult, dosarul a fost reluat de la ZERO la începutul anului 2026, după ce magistrata Olga Cojocaru, în gestiunea căreia a fost cauza timp de 13 ani, a fost demisă din sistemul judiciar ca urmare a nepromovării repetate a evaluării externe. Dacă până în 2027 nu va fi pronunțată o decizie definitivă pe caz, există riscul ca cei vizați în dosar să scape de închisoare, chiar și în eventualitatea în care ar putea fi recunoscuți vinovați.