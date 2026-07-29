VIDEO 22 de întrebări pentru a cunoaște (mai bine) Găgăuzia și oamenii ei

La 22 de ani ai Ziarului de Gardă, ne-am propus să cunoaștem mai bine autonomia găgăuză, adresându-le localnicilor 22 de întrebări. Am vorbit despre cultura găgăuzilor și obiceiurile lor. I-am întrebat despre probleme și bucurii. Vedeți, mai jos, cele 22 de întrebări și răspunsurile oamenilor pe care i-am întâlnit în cele trei zile petrecute în Găgăuzia.

1. Prin ce este renumită Găgăuzia?

Ana, Congaz: „Avem foarte multe tradiții care le plac oaspeților noștri. Când le povestim despre ele, sunt încântați. Avem un obicei numit Surva – o sărbătoare care are loc după Revelion. Copiii mici merg cu un bețișor împodobit cu ghirlande sau beteală. Ei merg din casă în casă și-i felicită pe oameni cu ocazia sărbătorii, dorindu-le tot ce este mai bun, bunăstare, sănătate și numai bine.”

Sveatoslav, Congaz: „Cel mai probabil, Găgăuzia este cunoscută pentru oamenii săraci. Sunt foarte mulți. Cum poate fi rezolvată această problemă? Întrebați Guvernul. Ei ar trebui să știe mai bine. Sunt oameni competenți acolo, din câte știu eu.”



Stepanida, Congaz: „Găgăuzia este cunoscută pentru ospitalitatea sa, pentru stepele sale. Oamenii noștri sunt foarte harnici, iubesc și să muncească pământul, și să construiască case noi. În fiecare an se construiește ceva nou. Chiar acum vin din capitala Găgăuziei și văd tot mai multe case noi. Suntem cunoscuți prin bunătatea noastră, pentru milostenia și ospitalitatea noastră.”

2. Ce momente din istoria poporului găgăuz ar trebui să fie cunoscute de toată lumea?

Ludmila Marin, directoarea Muzeului „Dmitri Caracioban” din Beșalma: „Dacă ne referim la perioada Asiei Centrale, găgăuzii trebuie să știe că în istoria noastră a existat Hanatul Turcic. Dacă vorbim despre perioada balcanică, atunci găgăuzii trebuie să cunoască modul în care am adoptat creștinismul. Acest lucru este foarte important. Apoi urmează perioada Bugeacului. Trebuie să cunoaștem multe lucruri, să le înțelegem și să le povestim oamenilor: cum s-au stabilit aici coloniștii noștri, cum au supraviețuit și cât de greu le-a fost. Foarte interesantă este și perioada războiului și cea postbelică. Una dintre cele mai importante pagini ale istoriei este migrarea în Brazilia din anii ’20 ai secolului XX. Este un episod care îi ajută pe oameni să înțeleagă multe evenimente. Astăzi trebuie neapărat să cunoaștem istoria autonomiei noastre și istoria statului moldovenesc. Nu contează în ce limbă vorbim.”

3. Numiți top-5 bucate din Găgăuzia pe care ar trebui să le cunoască toată lumea

Ana, Congaz: „Cred că unul dintre cele mai importante feluri de mâncare sunt borșurile noastre. Avem borș găgăuz, avem borș roșu, avem șurpa din carne de miel. Oaspeții noștri apreciază foarte mult borșurile noastre. Avem și foarte multe produse de patiserie delicioase. În mod special este apreciată gözleme. Avem gözleme cu brânză și avem și boş gözleme. Gözleme este o plăcintă umplută cu brânză. Este făcută din două straturi de aluat, iar la mijloc are umplutură de brânză. Boş gözleme este o lipie simplă, fără umplutură. Poate fi consumată în loc de pâine. Mai avem și alte produse de patiserie, precum locum, dioșemea și kıvırma. Kıvırma este o coptură umplută cu brânză de vaci și smântână. Locum este cu brânză de vaci, iar dioșemea poate fi și cu brânză de vaci și cu telemea. Avem și produse dulci, cum ar fi kabaklî – o coptură dulce cu dovleac și miere. Este foarte gustoasă și foarte dulce.”

4. Care vin e mai bun? Alb sau roșu?

Locuitor al satului Congaz: „Ambele sunt bune dacă sunt făcute bine. Secretele vinului bun ne-au rămas de la cei bătrâni.”

5. De ce aveți nevoie pentru a fi fericită și mulțumită de viața dumneavoastră?

Elena, Congaz:„Să fie pace pe lume, să fie locuri de muncă, pentru ca noi să putem lucra și ca nimeni să nu plece nicăieri și ca toți să fie pe loc, alături de familie și copii. Iată asta e cel mai important. Și să ne mărească salariul și pensiile.”

6. Ce faceți dvs. ca locuitoare a Găgăuziei și a R. Moldova ca să contribuiți la dezvoltarea și prosperitatea țării, a localității, a regiunii?

Stefanida, Congaz: „Am lucrat pentru noi, aici, în sat. Multe femei au lucrat. Și eu am lucrat, dar primesc o pensie mizeră. Mi-au calculat 700 de lei. Dar unde sunt anii mei? Am fost la ei și când mi-au spus, mi-am pierdut cunoștința. E bine că am lucrat, că ne-am construit singuri casa și am lucrat aici. Ne-am construit casa și ne-am crescut copiii aici. Asta e bine. Dar acum copiii îi lasă pe copiii lor și se duc peste hotare să lucreze.”

7. Numiți trei lucruri care vă plac și trei lucruri care nu vă plac în R. Moldova

Locuitor al satului Congaz: „Salariul e mic. Al doilea lucru – eu, personal, în Uniunea Europeană nu vreau. Iar al treilea… nu știu. Și trei lucruri bune – eu am nepoți și nepoate; soția îmi place; când magazinele sunt deschise îmi place. Atât. Altceva nu-mi place.” Întrebat dacă a fost vreodată într-o țară din Uniunea Europeană, bărbatul ne-a răspuns că „eu mai departe de magazin nu mă duc”.

Dmitrii, Congaz: „Iubim muzica. La noi, la toate nunțile și petrecerile este muzică moldovenească. Doar trăim în Moldova, în iubita Moldovă. Noi suntem frați. Trăim în Moldova. Trăim ca o familie, prietenește. Nu ne trebuie să fim separați.”

8. Ce probleme există în localitatea dumneavoastră?

Ghenadie, inginer, Congaz: „Localitatea noastră se confruntă cu probleme cu privire la care, în principiu, Chișinăul nu ne ascultă. Este această diferență, căci ei sunt în centru și se interesează doar de ce se întâmplă în centrul țării și de moldoveni, dar cei din sud pentru ei sunt parcă oameni de al doilea sort. Asta e părerea mea. Este așa cum văd atitudinea față de mine. Din probleme locale este apa și canalizarea. Este destul de scumpă apa și canalizarea.”

9. Cum vedeți Găgăuzia peste 10 ani?

Andrei, vânzător de fructe și legume, Congaz: „Peste 10 ani, desigur, toți și-ar dori lucruri bune. De exemplu, aici asfalt este, iar mai acolo nu-i, drumurile sunt rele. Așa și suferim. Dacă ar fi un bașcan ca să facă drumurile, nouă ne-ar fi mai bine, dar și copiilor la fel. În acest caz, copiii n-ar fi plecat. Toți pleacă și rămân puțini copii. Oameni sunt puțini. Eu aș vrea ca Găgăuzia să înflorească. Respectiv, în componența Moldovei, ca și R. Moldova să fie cu noi, iar în Găgăuzia noastră să fie pace.”

10. Cine ajută cel mai mult Găgăuzia?

Dmitrii Diacov, pensionar, Congaz: „Pe noi nimeni nu ne ajută. Mai ales autoritățile noastre centrale deloc nu ne ajută. Toți critică acum URSS-ul, dar în Uniunea Sovietică se trăia mai bine. Nu discriminau… iată acum moldovenii vor să se unească cu România. Uniți-vă, dar lăsați-ne pe noi în pace. Noi nu vrem încolo, nu vrem în Europa. Pentru ce ne trebuie această Europă? Când era Irina Vlah președintă la noi (bașcană), ea a organizat și ne-au construit acel drum. Ilan Șor la noi a construit Gagauzland, dar autoritățile noastre au luat și l-au închis. Copiii măcar aveau unde să se odihnească.”

11. Cum trebuie să fie și cum nu trebuie să fie un politician?

Nicolai, constructor, Congaz: „Politicianul trebuie să-și iubească țara și patria și să-și respecte poporul. Trebuie să muncească pentru țara și poporul său. Trebuie să muncească așa ca țara să se dezvolte. Țara noastră e independentă, e neutră, așa și să rămână. Iată aceasta e dorința majorității cetățenilor, eu așa cred. Nu trebuie să furi. În primul rând, este împotriva legii, e un păcat și e ceva rău. Aici răspunsul e categoric.”

Gheorghii, constructor, Congaz: „Trebuie să fie cinstit, să înțeleagă și țăranii noștri. Normal că nu trebuie să fure. Noi muncim, dar cineva ne fură, iată asta e. Să nu avem probleme, să ne ferească de războaie, de toate chestiile astea. Și, dă să spun, să fie și oleacă mai sever.”

12. Dacă v-ați muta cu traiul în altă țară, care ar fi aceasta și de ce?

Efimia, pensionară, Congaz: „Doar în Rusia. Este mai multă perspectivă. Copiii mei sunt acolo. Dar aici ce ne mai rămâne? Nimic. Cu această pensie nu poți trăi. Ce ne facem noi, poporul sărac? Este un coșmar. Nepoatele mele au învățat la Moscova, acum una lucrează ca asistentă a judecătorului, cealaltă învață la facultatea de medicină. Ele au finalizat studiile și au posibilitatea de a lucra undeva, înțelegeți? Dar la noi, tineretul finalizează studiile, învață, dar nu are unde lucra. Nu știu cum vor trăi mai departe copiii noștri, care rămân în Moldova. Nu știu.”

Locuitoare a satului Congaz: „Nu m-aș muta cu traiul. Mie îmi place Moldova, mie, pur și simplu, guvernarea nu-mi place.”

Locuitoare a satului Congaz: „Poate în Rusia. Toate rudele sunt acolo. Și copiii sunt acolo, și frații, și surorile – toți sunt acolo.”

13. Dacă ați fi bașcanul Găgăuziei, care ar fi trei lucruri pe care le-ați face?

Dmitrii, pensionar, fost tractorist: „Condiții ca să fie – gaz, lumină ieftină, cum era înainte.”

14. De ce R. Moldova este considerată cea mai săracă țară din Europa?

Gheorghii, constructor, Congaz: „Pentru că toți fură, toți fură. Asta e. Dacă ar fi ca în Europa, atunci… Promit că «eu, de vin, facem», dar trece o lună de zile și îmi pare că îs mai hoți ca cei care au fost.”

15. Descrieți cetățenii R. Moldova, inclusiv găgăuzii, în trei cuvinte. Ce calități credeți că ne lipsesc?

Alexandra, Congaz: „Găgăuzii sunt un popor de origine turcică, de aceea au unele trăsături comune cu celelalte popoare turcice. În primul rând, sunt foarte atașați de tradițiile familiale. În al doilea rând, sunt foarte departe de Occident ca mentalitate. Mentalitatea găgăuzilor este mai apropiată de Est, mai ales de Rusia. În al treilea rând, pot spune că sunt un popor foarte muncitor. Toată lumea știe acest lucru, pentru că folosesc toate oportunitățile pe care le au la dispoziție. Nu sunt leneși. Și moldovenii au ceva în comun cu găgăuzii, pentru că sunt două naționalități apropiate, care au trăit împreună foarte mulți ani. Desigur, găgăuzii au preluat multe tradiții de la moldoveni. Chiar și în limba găgăuză există foarte multe cuvinte moldovenești și rusești, spre deosebire de limba turcă. Moldovenilor, probabil, le lipsește mai multă unitate, poate, nu știu. Toți s-au împrăștiat prin lume. Dacă ar exista comunități în străinătate unde oamenii și-ar putea apăra drepturile… Dacă ar exista cineva care să-i apere pe ai noștri peste hotare, ar fi foarte bine. Pentru că este greu în străinătate atunci când nu ai sprijin.”

16. Cum ar putea fi convinși tinerii care pleacă la studii să revină în Găgăuzia?

Lambu, Congaz:„Tinerii învață la colegii. De exemplu, în Svetlîi este un colegiu, la fel și în Comrat este un colegiu. În Chișinău, de asemenea, pleacă mulți, dar cel mai probabil, acolo studiază cei care au mai multe posibilități financiare pentru a-și permite chiria. Trebuie locuri de muncă, desigur. Mai multe locuri de muncă.”

17. Cum pot fi coalizați oamenii ca să trăiască în bună înțelegere?

Ivan Kîrîm, pensionar, colaborator al muzeului din Beșalma: „Asta nu e problema oamenilor simpli. E problema politicienilor care au fost pe undeva, prin Apus, și au revenit să ne aducă aici regimul capitalist. Este important că avem aceeași credință – ortodoxă, și oamenii simpli înțeleg asta. Eu cred că moldovenii, găgăuzii, bulgarii nu au divirgențe. E treaba politicienilor.”

Dmitrii, Congaz: „Acceptare. Pace. Înțelegere reciprocă. Respect pentru cei mai în vârstă. Limbile – și moldovenească, și găgăuză… Limbile le-a creat Dumnezeu.”

18. De ce la alegeri majoritatea alegătorilor din Găgăuzia votează pentru partidele pro-ruse?

Dmitrii, Congaz: „Înțelegeți, parcă e mai multă încredere, mai mult adevăr. Uitați-vă, și-au dat cuvântul… Grosu, de exemplu, eu știu cine este Grosu și știu cum râvnea să ajungă la putere. Dar ce a făcut? Nu aud, nu văd să vină oaspeți în Comrat, să iasă la oameni. Toți în Chișinău și gata. Dar el a promis că vor veni. Au eliminat comuniștii și au venit la putere. Ei, și care-i sensul?”

Dmitrii, lucrător în construcții, Congaz: „Sincer să fiu, eu nu-s politician. Nu pot să vă spun. Fie Rusia, fie Europa, fie Moldova, noi suntem oameni cu toții. Eu am fost și în Rusia și în Europa. Și, după cum am spus, uzbeci, tadjici, moldoveni, noi suntem oameni cu toții. Mie îmi place că m-am născut în RSS Moldovenească, dar și Moldova îmi place, desigur, pentru că aici m-am născut.”

Întrebat cine a făcut mai multe pentru Moldova, Uniunea Europeană sau Rusia, bărbatul ne-a răspuns că „nici o parte, nici cealaltă nu a făcut nimic. Dar înainte, când era URSS – da, era mai bine. Dar acum nici una, nici cealaltă nu a făcut nimic. Dacă în Moldova va fi bine, și la noi va fi bine. Dar acum, nici acolo, nici aici nu e bine. Sunt oameni care vor în Europa. Se duc și fac bani acolo. Sunt oameni care vor să rămână aici să lucreze. Jumătate vor încolo, jumătate – încoace.”

19. De ce în Găgăuzia atât de puțini oameni vorbesc limba găgăuză și limba română?

Kira Dragnev, Congaz: „În R. Moldova locuiesc reprezentanți ai mai multor etnii, care vorbesc în limbile lor naționale: rusă, bulgară, găgăuză, moldovenească. În școlile de la noi întotdeauna studiile au fost în limba rusă. Și în prezent, din păcate, foarte puține discipline sunt studiate în limba de stat. În sate, acasă, de obicei, comunicăm în limba găgăuză. Se învață în școli, dar foarte puține ore, vreo 2 ore pe săptămână.”

20. Ar trebui limba găgăuză să devină limba oficială a regiunii?

Fiodor, contabil, Congaz: „Părerea mea e că nu. Să presupunem că va deveni oficială. În care țară vom pleca și vom folosi limba? Noi comunicăm acasă, pe stradă. Comunicăm în limba găgăuză. Nu o pierdem.”

21. Care sunt principalele surse de informare?

Victoria Tulba, absolventă de liceu, Congaz: „Mă informez adesea din știri de pe telefon, de cele mai multe ori doar la telefon sau de la alte persoane care discută despre ele. Dacă am încredere în surse? Ei bine, primul lucru pe care îl văd, dintr-un anumit motiv, îl cred, pentru că, cel mai probabil, ar trebui să fie o informație verificată și, cel mai probabil, o cred și sper că este adevărată și că nu se va răspândi vreo informație falsă pe internet. Eu știu despre diez.md, diez.ru, ei fac jurnalism, publică știri atât în ​​limba română, cât și în limba rusă, astfel încât să fie înțelese atât de vorbitorii de limbă rusă, cât și de vorbitorii de limbă română.

Dmitrii, Congaz: „La mine sunt posturile TV rusești. Eu includ (posturile TV din Moldova) doar pentru concerte – Joc, Folclor, Fluieraș. Noi tare iubim muzica moldovenească. Nepoata mea dansează, eu am dansat. Pentru noi, Moldova e o țară frumoasă. Dar, vedeți, promit oamenilor și mint. Dacă ți-ai dat cuvântul, ține-l.”

22. Spuneți-ne mesajul unui cântec autentic găgăuz

Maria Chiosea, muzeografă, Beșalma: „Este un cântec care vorbește despre o fată care a mers într-o grădină de trandafiri. S-a plimbat printre trandafiri, printre flori, s-a lăsat cucerită de frumusețea lor, a visat cu ochii deschiși, s-a așezat sub niște tufe și a adormit încetișor. A dormit așa toată noaptea, iar în zori s-au apropiat de ea niște băieți și i-au spus: «De ce dormi, domniță? Ursitul tău s-a însurat, iar tu dormi.» Ea le-a răspuns: «Ei, să se însoare. Înseamnă că nu era ursitul meu.»”

În 2025, când Ziarul de Gardă a marcat 21 de ani de existență, am mers în cel mai nordic punct al țării – Naslavcea. Vedeți reportajul mai jos.