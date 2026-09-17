Punctul de trecere a frontierei Palanca și-a sistat temporar activitatea. Motivul: „Avarie la rețeaua de comunicații”

Activitatea Punctului de trecere a frontierei Palanca (PTF) este temporar, a anunțat Poliția de Frontieră joi, 17 septembrie, puțin după ora 12:00.

Activitatea a fost sistată din cauza unei avarii la rețeaua de comunicații, care a afectat conexiunea la internet și funcționarea sistemelor informaționale utilizate în cadrul controlului la trecerea frontierei, au comunicat autoritățile.

„Defecțiunea s-a produs în afara punctului de trecere, iar echipa tehnică a operatorului responsabil întreprinde măsurile necesare pentru remedierea acesteia”, a precizat Poliția de Frontieră.

Până la restabilirea conexiunii și reluarea activității PTF Palanca, călătorilor le este recomandat să opteze pentru PTF Tudora.