Pagina ZdG.md a fost (din nou) clonată. Aceasta a distribuit informații false și a promovat scheme financiare frauduloase

La 15 septembrie 2026, redacția Ziarului de Gardă a identificat faptul că portalul www.zdg.md a fost clonat și că în mediul online a apărut o pagină care distribuie informații false și care promovează scheme financiare frauduloase în care poate fi atras publicul. ZdG a depus o plângere la Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații (ARCOM) și a cerut blocarea paginii și efectuarea tuturor acțiunilor legale care se impun. Miercuri, 16 septembrie, pagina nu mai putea fi accesată.

„Atragem atenția că interfața este similară cu cea a portalului zdg.md, însă această pagină nu ne aparține. Totodată, pagina respectivă face trimitere la o oarecare platformă «NezertronixPro» și solicită date cu caracter personal pentru înregistrare, inclusiv transferarea unei sume de bani în calitate de depozit. Acest fapt afectează grav credibilitatea ZdG, dar și siguranța cetățenilor”, se menționează în plângerea depusă de ZdG. În scopul prevenirii implicării cetățenilor în scheme frauduloase, am solicitat blocarea paginii și efectuarea tuturor acțiunilor legale care se impun. Am solicitat să fim informați cu privire la măsurile întreprinse. Miercuri, 16 septembrie, am constatat că pagina clonă nu mai putea fi accesată.

Redacția ZdG îndeamnă oamenii să fie vigilenți, să acceseze doar adresa oficială – zdg.md, să verifice întotdeauna linkul din bară și să nu dea curs unor pretinse investiții sau cereri de bani promovate prin intermediul unor surse dubioase.

Nu este prima dată când redacția ZdG s-a confruntat cu această problemă. În iunie 2025, redacția constata că o pagină web clonată în baza imaginii ZdG posta texte false, cu linkuri care duceau la o altă pagină, care era, de fapt, o înșelătorie financiară. Cititorii ZdG au fost cei care ne-au semnalat despre acest fapt, că o clonă a ZdG care folosea imaginea Ziarului de Gardă și identitatea grafică era folosită într-o schemă ilegală de estorcare de bani de la cetățeni. Adresa paginii se modifica zilnic, dar se păstra identitatea furată de la ZdG.

În anul 2011, Ziarul de Gardă și cotidianul „Timpul de Dimineață” au fost ținta unei operațiuni de falsificare, fiind distribuite ediții „clonate” care foloseau ilegal logoul și formatul publicațiilor în scopul dezinformării.