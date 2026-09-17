O dronă a intrat ilegal în spațiul aerian al R. Moldova, pentru circa două minute: „În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse desfășurate în această dimineață asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa”
O dronă neidentificată a traversat pentru două minute spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de joi, 17 septembrie, a anunțat Ministerul Apărării.
Conform unui comunicat de presă, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse desfășurate în această dimineață asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa, o dronă neidentificată a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova.
La ora 08:56, drona a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția localității Biliaivka, Ucraina, spre localitatea Tudora, Republica Moldova. La ora 08:58, aceasta a părăsit spațiul aerian național, din direcția localității Palanca, Republica Moldova, spre lacul Davidove Liman, Ucraina.
„Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile naționale și partenerii, pentru menținerea siguranței populației”, a menționat Ministerul.