O dronă a intrat ilegal în spațiul aerian al R. Moldova, pentru circa două minute: „În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse desfășurate în această dimineață asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa”

O dronă neidentificată a traversat pentru două minute spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de joi, 17 septembrie, a anunțat Ministerul Apărării.

Conform unui comunicat de presă, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse desfășurate în această dimineață asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa, o dronă neidentificată a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova.

La ora 08:56, drona a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția localității Biliaivka, Ucraina, spre localitatea Tudora, Republica Moldova. La ora 08:58, aceasta a părăsit spațiul aerian național, din direcția localității Palanca, Republica Moldova, spre lacul Davidove Liman, Ucraina.