Cazul celor cinci păsări protejate, găsite împușcate în raionul Rîșcani: oamenii legii a identificat persoane suspectate de vânătoare ilegală și au ridicat trei arme

Oamenii legii au ridicat trei arme de la persoanele suspectate că au împușcat cinci păsări protejate, o barză neagră și patru lopătari, în apropierea unui bazin acvatic din extravilanul satului Pîrjota, raionul Rîșcani. Anunțul a fost făcut joi, 17 septembrie, de Ministerul Mediului, abia după ce cazul a fost făcut public de Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii (SPPN). Ambele specii sunt incluse în Cartea Roșie a R. Moldova, iar barza neagră era monitorizată prin GPS, care le permitea specialiștilor din Estonia să-i urmărească deplasările în timpul primei sale migrații spre Africa.

Inspectorii de mediu s-au deplasat la fața locului împreună cu reprezentanții Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și ai autorității publice locale. În urma verificărilor, două dintre păsări au fost găsite pe malul bazinului, cu urme vizibile de împușcare, iar alte trei au fost observate ulterior pe suprafața apei.

În urma constatărilor, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a sesizat Poliția pentru documentarea cazului, identificarea persoanelor implicate și stabilirea circumstanțelor.

„Poliția a deschis o anchetă, iar în cadrul investigațiilor au fost identificate persoane suspecte. De la acestea au fost ridicate trei arme, care urmează să fie examinate în cadrul anchetei. Expertizele balistice și veterinare au confirmat prezența unor mici proiectile metalice provenite din cartușe de vânătoare, ceea ce indică folosirea armelor de foc. Investigațiile urmează să stabilească cine a tras, din ce arme și în ce circumstanțe au fost omorâte păsările”, a comunicat Ministerul Mediului.

Potrivit informațiilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului, bazinul în apropierea căruia au fost găsite păsările se află în fondul de vânătoare nr. 25 Moșeni, gestionat de filiala Rîșcani a Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova. În zonă au avut loc partide de vânătoare la păsări de baltă, iar eventuala legătură dintre acestea și cazul investigat urmează să fie stabilită de organele de anchetă.

Prejudiciul cauzat mediului a fost calculat la 62 500 de lei. Pentru fiecare pasăre protejată a fost stabilit un prejudiciu de 12 500 de lei, ceea ce înseamnă 12 500 de lei pentru barza neagră și 50 000 de lei pentru cei patru lopătari.

„Ținând cont de valoarea prejudiciului și de circumstanțele în care au fost omorâte păsările, cazul este investigat penal. Autoritățile examinează fapta ca posibil caz de vânătoare ilegală”, a mai precizat Ministerul.

Cocostârcul negru, numit Lembe, era monitorizat de ornitologi din Estonia. Pasărea fusese echipată cu un transmițător GPS, care le permitea specialiștilor să-i urmărească deplasările în timpul primei sale migrații spre Africa.

Lembe și-a început călătoria pe 19 august. În drumul său spre sud, cocostârcul a traversat Letonia, Lituania, Belarus și Ucraina, iar la începutul lunii septembrie a ajuns pe teritoriul R. Moldova.

Semnalul GPS s-a oprit la Rîșcani

Pe 6 septembrie, la ora 20:38, datele transmise de dispozitiv au arătat că pasărea nu se mai deplasa. Ornitologii estonieni au devenit îngrijorați și au contactat reprezentanții SPPN din R. Moldova.

Coordonatele transmise de dispozitiv indicau o zonă din apropierea satului Pîrjota, raionul Rîșcani. Reprezentanții organizației s-au deplasat la fața locului, unde au găsit cocostârcul mort pe malul unui lac.

Descoperirea nu s-a oprit însă la Lembe. În apropiere au fost găsite cadavrele altor patru păsări – lopătari, despre care SPPN susține că au fost, de asemenea, împușcate.

Ambele specii – cocostârcul negru și lopătarul – sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Potrivit organizației, în apropierea corpului cocostârcului a fost găsit și un cartuș de alice.

Ce a arătat examinarea cocostârcului

Pentru stabilirea cauzei morții, pasărea a fost supusă unei examinări radiologice și unei necropsii.

Conform informațiilor publicate de SPPN, investigațiile au arătat că Lembe prezenta răni provocate de alice, inclusiv la nivelul craniului. Pasărea avea, de asemenea, ambele aripi fracturate și multiple traumatisme.

Raportul veterinar indică faptul că două alice au penetrat craniul cocostârcului și au provocat hemoragii cerebrale masive. Moartea ar fi survenit în urma acestor leziuni și a șocului traumatic provocat de multiplele răni.

Astfel, prima migrație a cocostârcului spre Africa s-a încheiat în nordul R. Moldova, după ce acesta traversase deja patru țări.

SPPN a sesizat autoritățile

În urma descoperirii, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii a sesizat Inspecția pentru Protecția Mediului Rîșcani, iar cazul a ajuns ulterior și în atenția Poliției.

SPPN solicită investigarea circumstanțelor în care au murit cele cinci păsări, identificarea persoanelor responsabile și stabilirea faptului dacă acestea au fost victimele unei acțiuni ilegale de vânătoare.

Organizația atrage atenția că incidentul s-a produs în perioada migrației de toamnă, când numeroase păsări traversează teritoriul R. Moldova sau se opresc aici pentru hrană și odihnă.

În acest context, SPPN solicită și modificarea legislației privind vânătoarea, astfel încât sezonul de vânătoare pentru speciile acvatice să înceapă la 15 octombrie, și nu la 15 august, cum este prevăzut în prezent.

Potrivit organizației, decalarea perioadei ar reduce riscul ca păsările migratoare și speciile protejate să fie împușcate în perioada în care traversează teritoriul țării.