Parlamentul l-a numit în funcția de director adjunct al CNA pe Alexandru Savca, absolvent al Academiei FSB

Ofițerul de carieră Alexandru Savca a fost numit în funcția de director adjunct al Centrului Național Anticorupție (CNA). Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat vineri, 15 decembrie, de 57 de deputați.

Alexandru Savca este absolvent al Academiei Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB), potrivit datelor incluse în CV-ul său. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, ofițier de carieră, din anul 2016 și până în prezent, Alexandru Savca a activat la CNA în calitate de ofițer superior de investigații pe cazuri excepționale și de șef de direcție. Anterior, acesta a fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și al Serviciului de Informații și Securitate (SIS). În perioada 2000-2005, conform CV-ului său, Savca a fost licențiat la Academia FSB. În anii 2019-2020, el a devenit magistru în drept penal.

Potrivit legislației, directorul adjunct al CNA este numit în funcție de Parlament, la propunerea directorului instituției. Mandatul acestuia expiră odată cu mandatul directorului CNA.

Veronica Roșca, vicepreședinta Comisiei juridice, numiri și imunități, a declarat recent pentru ZdG că Alexandru Savca a fost verificat riguros de către SIS și că toate avizele necesare din partea unor instituții de stat „au venit în termen și sunt conforme”.

Într-un comentariu pentru ZdG, Alexandru Savca a explicat că în anul 2000 a fost trimis de SIS la „studii de perfecționare în Federația Rusă”.

„După absolvirea liceului din orașul Edineț, am fost încadrat în cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Așa era procedura de selecție în SIS. Ulterior, după ce am fost angajat, Serviciul de Informații și Securitate, la discreția conducerii de atunci, m-a trimis la studii de perfecționare în Federația Rusă, la Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Eu eram angajat al SIS când făceam acolo studii (…). Tot în acea perioadă, o parte din băieți s-au dus la Moscova, o parte la București. Asta n-a depins de noi (…). Cinci ani am studiat acolo, după care am terminat și am revenit la Serviciul de Informații și Securitate și mi-am continuat activitatea. Nu cred că ar putea afecta cumva imaginea Centrului Național Anticorupție, deoarece sunt un patriot al țării (…)”, a declarat el.