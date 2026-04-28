Eliberarea ofițerilor SIS, aflați în captivitate în Rusia, parte a unui schimb amplu negociat de SUA: „Numărul total al celor implicați, inclusiv din alte țări, s-ar ridica la 10”

Schimbul de deținuți, în urma căruia doi ofițeri SIS au fost eliberați din Rusia în schimbul lui Alexandru Bălan, fost adjunct SIS, grațiat pentru a putea pleca în Belarus, face parte dintr-un schimb amplu negociat de SUA și Belarus. Potrivit The Washington Post, în urma schimbului au fost eliberați în total 10 deținuți, pe fondul eforturilor liderului autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, de a îmbunătăți relațiile cu Occidentul, au declarat marți, 28 aprilie, oficiali din ambele țări.

Acest schimb este cel mai recent dintr-o serie de eliberări de prizonieri negociate de SUA, care au marcat o consolidare a relațiilor dintre Minsk și Occident pe parcursul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, scrie sursa citată.

Serviciul de presă al președinției din Belarus a declarat că negocierile au implicat serviciile de informații din șapte țări. Acesta a descris unii dintre prizonierii care s-au întors la Minsk ca fiind persoane care „au îndeplinit misiuni deosebit de importante în interesul asigurării securității naționale și a capacității de apărare a țării noastre”.

Într-o postare pe X, trimisul special al lui Trump pentru Belarus, John Coale, a declarat că trei polonezi și doi moldoveni au fost eliberați în cadrul schimbului. El a mulțumit Poloniei, Moldovei și României pentru ceea ce a numit „sprijinul lor neprețuit”, precum și pentru disponibilitatea lui Lukașenko „de a urmări un dialog constructiv cu Statele Unite”.

Jurnalist polonez, eliberat din închisoarea din Belarus

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei a declarat că trei dintre cei cinci prizonieri eliberați de Belarus au ajuns în Polonia în schimbul a trei prizonieri trimiși de Polonia în Belarus, numărul total al celor implicați, inclusiv alte țări, ridicându-se la 10.

În cadrul schimbului cu Polonia, jurnalistul de renume Andrzej Poczobut a fost eliberat din închisoarea din Belarus. Arestarea sa din 2021 a stârnit critici pe scară largă din partea Europei. Ulterior, i-a fost acordat cel mai prestigios premiu al Uniunii Europene pentru drepturile omului, Premiul Saharov.

Ministrul polonez de externe, Radek Sikorski, l-a descris pe Poczobut ca un simbol al luptei pentru libertate în Belarus, dar și al eficacității statului polonez în a nu lăsa pe nimeni în urmă.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, care l-a întâmpinat pe Poczobut la granița cu Belarus marți, în jurul prânzului, a postat pe X că jurnalistul era „neclintit”. Primele cuvinte ale lui Poczobut către el au fost despre șansele sale de a se întoarce la casa sa din Belarus, a scris Tusk, și a spus că i-a răspuns: „Tu decizi. Acum ești un om liber.”

Lidera opoziției din Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, a declarat pentru Associated Press că Poczobut este un erou care nu și-a trădat niciodată principiile.

„După ani de detenție și izolare nedreaptă, el poate respira liber”, a spus ea, solicitând în același timp eliberarea sutelor de prizonieri politici care se află încă în spatele gratiilor în Belarus.

Arestarea lui Poczobut a urmat reportajelor sale despre mitingurile pro-democrație care au cuprins Belarusul în 2020, după alegerile prezidențiale contestate care l-au menținut pe Lukașenko la putere.

El a decis să rămână în Belarus în ciuda represiunii brutale care a urmat, soldată cu peste 65 de mii de arestări, mii de cazuri de bătăi aplicate de poliție și zeci de mii de persoane care au fugit în străinătate.

Poczobut a fost trimis într-una dintre cele mai dure închisori de maximă siguranță din țară pentru a-și ispăși pedeapsa, în ciuda îngrijorărilor constante cu privire la starea sa de sănătate.

Grupul belarus pentru drepturile omului Viasna a declarat că jurnalistului i s-au refuzat în repetate rânduri medicamentele esențiale și i s-a interzis contactul cu soția și copiii săi. De asemenea, grupul a raportat că acesta a fost ținut în izolare timp de câteva luni după ce a refuzat să presteze o muncă pe care nu o putea îndeplini din cauza stării sale de sănătate.

Agenția de știri de stat rusă Tass a declarat că unul dintre cei eliberați era Alexander Butyagin, un cetățean rus care urma să fie extrădat din Polonia în Ucraina pe baza acuzațiilor că ar fi efectuat săpături în Crimeea la un sit cu artefacte pe care Ucraina le consideră parte a patrimoniului său cultural.

În martie, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a ordonat eliberarea a 250 de prizonieri politici ca parte a unui acord cu Washingtonul care a ridicat unele sancțiuni americane.

Aliat strâns al Rusiei, Minsk se confruntă de ani buni cu izolarea. Aleksandr Lukașenko conduce cu mână de fier această țară de 9,5 milioane de locuitori de mai bine de trei decenii, iar țara a fost sancționată în repetate rânduri de țările occidentale — atât pentru încălcarea drepturilor omului, cât și pentru faptul că a permis Moscovei să-i folosească teritoriul în cadrul invaziei pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Doi ofițeri SIS, aflați în captivitate în Rusia, revin acasă. În schimb, Alexandru Bălan, fost șef adjunct la SIS, recent condamnat, a fost grațiat pentru a pleca în Belarus

Doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), cetățeni ai R. Moldova aflați în captivitate în Federația Rusă, au fost eliberați în cadrul unui schimb realizat cu sprijinul SUA, Poloniei și României. Informațiile au fost confirmate de Maia Sandu marți, 28 aprilie. În schimb, Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS, acuzat de trădare de patrie în interesul Belarusului, a fost grațiat pentru a putea părăsi țara.

Potrivit președintei Maia Sandu, cei doi ofițeri SIS au fost eliberați și sunt „în drum spre casă”, după schimb internațional de persoane. „Este important ca ofițerii să treacă toate testele medicale – prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoși și primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie”, a adăugat Maia Sandu.