Precizările MAE cu referire la cei doi ofițeri SIS care, potrivit lui Renato Usatîi, se află într-un izolator de la Moscova

După ce Renato Usatîi a declarat, la emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, că doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS) ar fi fost reținuți de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse și s-ar afla într-un izolator de detenție de la Moscova, din aprilie 2025, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE) a venit cu o primă reacție. MAE a precizat că, în ultimii ani, mai mulți cetățeni moldoveni au ajuns să fie intimidați de autoritățile rusești.

„În ultimii ani, în Federația Rusă s-a intensificat practica acțiunilor de intimidare și chiar de reținere a cetățenilor moldoveni, atât la intrarea în Federația Rusă, cât și pe teritoriul acesteia. Mai mulți cetățeni sesizează autoritățile Republicii Moldova despre astfel de acțiuni abuzive, fapt care a dus la emiterea alertelor de călătorie în Federația Rusă de către MAE, chiar în iunie 2025”, a reamintit Ministerul Afacerilor Externe.

Pe parcursul anului 2025, FSB a anunțat reținerea mai multor „agenți ai serviciilor speciale moldovenești”, bănuindu-i de sabotaj.

De exemplu, în luna aprilie, autoritățile rusești au informat despre reținerea a patru „agenți ai Ucrainei” – doi cetățeni ruși și doi cetățeni moldoveni – care ar fi fost recrutați în R. Moldova. Totuși, potrivit The Insider, toate aceste persoane au fost arestate în 2023-2024.

Tot în aprilie, FSB a acuzat că un pretins fost angajat al SIS ar fi „colectat date” despre „planurile conducerii ruse în legătură cu R. Moldova”. Pe de altă parte, sursele ZdG din cadrul SIS ne-au confirmat că Dmitri Rusnac oficial nu a activat niciodată în calitate de ofițer de informații și securitate.