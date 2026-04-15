Fostul director adjunct al SIS, condamnat la un an și jumătate de închisoare. De ce nu a cerut Procuratura o pedeapsă mai aspră și cum se explică pronunțarea sentinței la prima ședință? Răspunsul procurorului

După prima ședință de judecată și la o zi după înregistrarea dosarului penal în instanță, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, Alexandru Balan, a fost găsit vinovat pentru divulgarea secretului de stat. Acesta a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de până la 2 ani și jumătate.

Balan, care se află în arest la domiciliu în România, a participat online în cadrul ședinței. Acesta și-a recunoscut vinovăția.

Dumitru Ștefîrța, din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a precizat pentru Zdg că instanța a admis integral solicitarea acuzării.

Întrebat de ZdG de ce acuzarea a cerut doar un an și jumătate, când legea prevede închisoare de până la 4 ani, Ștefîrța a declarat că, în cazul lui Balan, „nu este vorba despre o infracțiune consumată – ci tentativă de divulgare”. „El nu a divulgat informațiile, urma să le divulge”.

„În plus, a cooperat cu organul de urmărire penală și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. (…) A fost o infracțiune continuă, din 2015 până în 2025. S-a consumat în 2025, respectiv se aplică pedeapsa la momentul consumării”, a explicat procurorul care a reprezentat acuzarea de stat în instanță.

Cât despre rapiditatea cu care a fost condamnat Balan, Ștefîrța a declarat „acordul de recunoaștere a vinovăției impune instanța să examineze în termen de cinci sau trei zile din momentul parvenirii în instanță”.

„Instanța dacă acceptă acordul dintre procuror și inculpat, trebuie să se pronunțe. Dacă instanța nu accepta acordul… sau constata că inculpatul nu recunoaște sau nu este suficient de cooperant, sau pedeapsa stabilită de procuror nu intră în limitele prevăzute de lege… atunci urma să-l respingă și să stabilească ședința peste ceva timp (…)”, a menționat Dumitru Ștefîrța.

Ședința de judecată în dosarul fostului șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, inculpat pentru divulgarea secretului de stat, a fost desfășurată cu ușile închise, a relatat Moldova1.

Judecătoria Chișinău a înregistrat marți, 14 aprilie, dosarul penal pe numele fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate.

În prezent, acesta se află în arest la domiciliu în România, fiind cercetat pentru trădare de patrie, după ce ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus și Rusia. Autoritățile de la Chișinău nu au menționat anterior faptul că Balan este cercetat în R. Moldova.

Judecătorul căruia i-a fost distribuit cazul este Denis Guzun a fost numit în funcția de magistrat în noiembrie 2018. Acesta a ajuns în funcție în 2019 la Judecătoria Chișinău, în urma unui decret semnat de președintele de atunci, Igor Dodon, în pofida faptului că a acumulat la evaluarea profesională doar 77 de puncte dintr-o sută, fiind devansat de zece contracandidați, care au obținut un punctaj mai mare. Denis Guzun este fiul fostului judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), Ion Guzun.

Potrivit Codului penal, divulgarea secretelor de stat se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 950 unități convenționale (27500-47500 lei) sau cu închisoare de până la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut pe 8 septembrie de către organele de drept din România. Acesta este acuzat că ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus, de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Potrivit DIICOT, începând cu anul 2024, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale unice, Balan a intrat în contact cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, atât prin realizarea, a două întâlniri, în Budapesta – Ungaria, „în regim clandestin, cu adoptarea unor multiple măsuri de protecție contrainformativă, cât și prin poșta electronică, urmărind, prin cele două modalități de comunicare, transmiterea unor date/informații cu caracter secret de stat, precum și transmiterea unor rapoarte informative care conțineau informații având caracter secret de stat, realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în contrapartidă cu serviciile prestate”.

Alexandru Balan a deținut, la momentul efectuării percheziției domiciliare, din luna septembrie 2025, două documente conținând informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României.

Alexandru Balan a devenit director adjunct al SIS în martie 2016, în perioada în care funcția de președinte al R. Moldova era deținută de Nicolae Timofti. În trecut, fostul funcționar a fost audiat de mai multe ori de SIS pentru implicare în evenimentele din 7 aprilie 2009. În 2023, jurnaliștii de la TV8 au scris că Balan ar fi fost prins beat la volan, după ce a accidentat mai multe mașini pe o stradă din capitală. Balan însă a negat că a fost implicat în acel accident.