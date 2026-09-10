O femeie, lovită de tren la o trece la nivel cu calea ferată pe sectorul Strășeni-Călărași

O femeie a fost lovită de trenul de pe ruta Chișinău – Kiev, în seara zilei de joi, 10 septembrie. Incidentul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată pe sectorul Strășeni-Călărași. Autoritățile nu au comunicat deocamdată detalii despre starea femeii.

„Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” informează, că la 10 septembrie, în jurul orei 20:40, pe sectorul de cale ferată Strășeni-Călărași, la trecerea la nivel cu calea ferată de la km 1586, pichetul 1, o femeie a fost lovită de trenul 353, care circula pe ruta Chișinău – Kiev”, a comunicat instituția.

La fața locului au fost solicitate serviciile medicale de urgență și poliția.