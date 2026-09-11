O asistentă socială din Chișinău, cercetată într-un dosar de trafic de influență: ar fi luat lunar o parte din ajutorul financiar destinat unei mame cu trei copii, dintre care unul cu dizabilități

Oamenii legii au desfășurat în dimineața zilei de vineri, 11 septembrie, percheziții la domiciliul unei asistente sociale din municipiul Chișinău. Aceasta este vizată într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență.

Potrivit materialelor cauzei, bănuita ar fi pretins și primit lunar câte 2 000 de lei din indemnizația de ajutor social cuvenită unei mame care crește singură trei copii, dintre care unul cu dizabilități. Banii erau ceruți sub pretextul că asistenta ar avea influență asupra membrilor comisiei de profil și ar putea să-i determine să asigure continuitatea acordării plății sociale către această familie.