O asistentă socială din Chișinău, cercetată într-un dosar de trafic de influență: ar fi luat lunar o parte din ajutorul financiar destinat unei mame cu trei copii, dintre care unul cu dizabilități
Oamenii legii au desfășurat în dimineața zilei de vineri, 11 septembrie, percheziții la domiciliul unei asistente sociale din municipiul Chișinău. Aceasta este vizată într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență.
Potrivit materialelor cauzei, bănuita ar fi pretins și primit lunar câte 2 000 de lei din indemnizația de ajutor social cuvenită unei mame care crește singură trei copii, dintre care unul cu dizabilități. Banii erau ceruți sub pretextul că asistenta ar avea influență asupra membrilor comisiei de profil și ar putea să-i determine să asigure continuitatea acordării plății sociale către această familie.
„În cadrul urmăririi penale și al măsurilor speciale de investigații au fost documentate mai multe fapte ilicite. Astăzi, ofițerii CNA au ridicat mijloace de probă relevante pentru documentarea completă a activității infracționale. Persoana vizată este cercetată în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea întregului cerc de suspecți și a eventualelor complicități la nivelul comisiei de resort”, se arată într-un comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție.