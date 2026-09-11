LIVE TEXT O femeie din Herson a fost rănită după un atac cu drone din această dimineață. Război în Ucraina, ziua 1661

UPDATE 11:15 Herson: O femeie a fost rănită în urma unui atac cu o dronă rusească, iar un apartament dintr-un bloc a luat foc.

Pompierii au lichidat incendiul, intervenind în condițiile amenințării unor noi atacuri rusești.

Femeia rănită a fost transportată la spital.

UPDATE 10:00 În Zaporijjea, o mamă și fiul ei au fost răniți în urma unui atac rusesc, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În timpul nopții, trupele ruse au atacat masiv cu drone orașul Zaporijjea.

Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 32 de ani și fiul ei în vârstă de 10 ani au fost răniți. Victimele beneficiază de toată asistența medicală necesară.

În oraș a fost avariat acoperișul unui bloc de locuințe cu nouă etaje, unde a izbucnit un incendiu pe o suprafață de 80 de metri pătrați. De asemenea, au fost raportate lovituri asupra unui centru comercial, unde incendiul s-a extins pe o suprafață de 500 de metri pătrați, precum și un incendiu într-un spațiu de birouri, pe o suprafață de 50 de metri pătrați.

Intervenția a fost îngreunată de amenințarea constantă a unor atacuri repetate. Pompierii au fost nevoiți să întrerupă lucrările și să se retragă în adăposturi.

Toate incendiile au fost lichidate. La fața locului au intervenit serviciile de urgență din oraș.

UPDATE 9:00 În Kiev, șapte persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc.

În sectorul Obolonski, în urma atacului inamic, a izbucnit un incendiu într-o clădire cu un singur etaj, folosită ca depozit.

La ora 23:53, incendiul a fost lichidat. Nu au fost înregistrate victime.

De asemenea, în urma atacului a fost avariată o clădire rezidențială cu nouă etaje din sectorul Dnipro. Fațada clădirii a luat foc de la primul până la al cincilea etaj, precum și un apartament de la etajul doi.

Salvatorii au reușit să evacueze șapte persoane, iar alte șapte au fost predate echipajelor de ambulanță pentru acordarea asistenței medicale.

UPDATE 8:30 În noaptea de 11 septembrie, forțele ruse au atacat cu o dronă S8000 „Bandеrol” (din regiunea Belgorod, Federația Rusă) și 161 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-imitații de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk și Hvardiiske – teritoriul ocupat temporar al Republicii Autonome Crimeea, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 138 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian în 19 locații, precum și căderea dronelor doborâte (a fragmentelor acestora) în 3 locații.