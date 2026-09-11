Trafic suspendat pe o porțiune a străzii Meșterul Manole din capitală, în noaptea de 11 spre 12 septembrie

Traficul rutier va fi suspendat integral, în noaptea de 11 spre 12 septembrie, pe o porțiune a străzii Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei. Măsura va fi aplicată în legătură cu efectuarea unor lucrări de reparație, a anunțat vineri, 11 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit Poliției, circulația va fi restricționată pe tronsonul cuprins între străzile Sargidava și Ciocana, începând de joi, 11 septembrie, ora 21:00, până vineri, 12 septembrie, ora 05:00.