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Trafic suspendat pe o porțiune a străzii Meșterul Manole din capitală, în noaptea de 11 spre 12 septembrie
Traficul rutier va fi suspendat integral, în noaptea de 11 spre 12 septembrie, pe o porțiune a străzii Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei. Măsura va fi aplicată în legătură cu efectuarea unor lucrări de reparație, a anunțat vineri, 11 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Potrivit Poliției, circulația va fi restricționată pe tronsonul cuprins între străzile Sargidava și Ciocana, începând de joi, 11 septembrie, ora 21:00, până vineri, 12 septembrie, ora 05:00.
„Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să evite, pe cât posibil, zona și să respecte indicatoarele rutiere și indicațiile polițiștilor.”