Noi reguli de evaluare în clasele primare: mai puține evaluări și introducerea notelor la unele discipline în clasa a IV-a. Cum vor fi ajutați elevii care întâmpină dificultăți

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat luni, 7 septembrie, că a aprobat Metodologia de evaluare a rezultatelor învățării în clasele primare. Documentul prevede acordarea notelor la anumite discipline în clasa a IV-a, reglementează numărul evaluărilor pe durata săptămânii și pe durata semestrului, introduce calificativul „Excelent”, precum și exclude evaluările sumative la disciplinele Educația fizică, Educația plastică, Educația tehnologică, Dezvoltarea personală, Educația moral-spirituală și la disciplinele opționale. „Noile reguli pun accent pe progresul fiecărui copil și oferirea de sprijin atunci când elevul întâmpină dificultăți”, se arată într-un comunicat de presă emis de MEC.

Potrivit Metodologiei, un elev nu va susține mai mult de două evaluări formative în etape și/sau sumative într-o săptămână. Conform MEC, evaluările formative au loc pe parcursul învățării și îl ajută pe învățător să urmărească progresul copilului, să identifice dificultățile și să-i ofere sprijin la timp. Evaluările sumative se realizează la finalul unei unități sau al unui parcurs de învățare și arată în ce măsură elevul a dobândit competențele urmărite. Totodată, numărul total al evaluărilor a scăzut cu peste 100 față de numărul de evaluări proiectat anterior pentru clasele primare.

Calendarul acestor evaluări va fi coordonat de învățătorul-diriginte împreună cu celelalte cadre didactice care predau la clasă, iar respectarea limitei va fi monitorizată de administrația instituției.

„Evaluarea trebuie să-l ajute pe copil să înțeleagă ce a reușit, unde mai are nevoie de sprijin și care este următorul pas în învățare. Prin noile reguli le oferim învățătorilor un cadru clar pentru a urmări progresul fiecărui elev”, susține Valentina Olaru, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării.

Una dintre principalele schimbări este introducerea notelor de la 5 la 10 în clasa a IV-a. Acestea vor fi acordate la Limba și literatura română/rusă, Limba și literatura română pentru minorități naționale, Limba și literatura ucraineană, bulgară sau găgăuză, Limba străină și Matematică.

„Măsura urmărește să-i familiarizeze treptat pe elevi cu sistemul de evaluare aplicat în gimnaziu”, conform MEC. La Științe, Istoria românilor și universală și la celelalte discipline vor fi acordate în continuare calificative.

În clasele I-III, rezultatele elevilor vor fi apreciate prin calificative. Alături de „Foarte bine”, „Bine” și „Suficient”, va fi introdus calificativul „Excelent”, corespunzător nivelului avansat de performanță.

Metodologia exclude evaluările semestriale și anuale organizate ca probe distincte la toate disciplinele. Mediile semestriale și anuale vor fi calculate în continuare, în baza rezultatelor obținute de elev pe parcursul semestrului.

Nu vor mai fi organizate evaluări sumative la Educația fizică, Educația tehnologică, Educația plastică și Educația muzicală. La aceste discipline, progresul copiilor va fi urmărit prin evaluări formative.

O altă prevedere importantă se referă la elevii care întâmpină dificultăți. Dacă un copil nu atinge pragul minim necesar pentru calificativul „Suficient” sau nota 5, rezultatul sub acest prag nu va fi înscris în catalog. În rubrica „Observații” va fi consemnată litera „R” – Recuperare, iar cadrul didactic va organiza activități de sprijin adaptate nevoilor și ritmului de învățare al copilului.

„Recuperarea nu este o sancțiune și nici o simplă reevaluare. Este un proces prin care copilul primește explicații suplimentare, timp și sprijin pentru a depăși dificultățile constatate. Un rezultat slab nu trebuie să devină o etichetă, ci un semnal că școala trebuie să intervină și să-l ajute pe elev să progreseze”, a menționat Valentina Olaru.

Metodologia promovează și o nouă abordare a corectării lucrărilor. Elevii vor fi încurajați să-și identifice și să-și corecteze greșelile, iar observațiile învățătorului vor trebui să fie „clare, constructive și orientate spre îmbunătățire”.

„Corectarea se va face cu discreție, fără expunerea greșelilor în fața clasei și fără practici care pot provoca anxietate sau demotivare”, notează MEC.

Criteriile de evaluare vor fi explicate copiilor într-un limbaj adaptat vârstei, sub forma unor „pași spre succes”. Astfel, elevii vor ști ce au de realizat și după ce repere le va fi apreciată activitatea.

Documentul a fost elaborat în baza modificărilor la Codul educației care au intrat în vigoare în 2025 și au fost pilotate anterior în instituții de învățământ.

Ministerul Educației și Cercetării va organiza sesiuni de informare cu specialiștii responsabili de învățământul primar din cadrul Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului în vederea aplicării noilor prevederi.