Emisar SUA: „S-au înregistrat progrese substanțiale”. Kremlinul afirmă că nu exclude reluarea negocierilor de pace cu Ucraina și SUA

„S-au înregistrat progrese substanțiale, inclusiv în ceea ce privește stabilirea unor noi întâlniri trilaterale”, a transmis emisarul președintelui SUA, Steve Witkoff, în după-masa zilei de luni, 7 septembrie, după vizita la Kiev. Tot luni, Kremlinul a declarat că nu exclude reluarea negocierilor de pace între Rusia, Ucraina și Statele Unite, dar a precizat că este prea devreme pentru a spune când și unde ar putea avea loc astfel de negocieri, conform Reuters.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Steve Witkoff a declarat că, la Kiev, delegației SUA i s-au alăturat și consilieri de securitate națională din Regatul Unit, Germania și Franța.

„La indicația președintelui Trump, negociatorii Statelor Unite s-au deplasat atât la Moscova, cât și la Kiev, pentru a facilita continuarea dialogului în vederea încetării războiului dintre Rusia și Ucraina. Înaintea vizitei, părțile ruse și ucrainene au convenit asupra unei politici de încetare a focului pe o perioadă de trei zile, pentru a permite desfășurarea acestor discuții. Trimisul special Witkoff, Jared Kushner și oficiali ai Consiliului Național de Securitate, ai Departamentului de Stat și ai Departamentului Trezoreriei s-au întâlnit atât cu președintele Putin al Rusiei, cât și cu președintele Zelenski al Ucrainei, pentru a discuta propunerile fiecărei părți cu cealaltă. La Kiev, delegațiilor li s-au alăturat și consilieri de securitate națională din Regatul Unit, Germania și Franța, pentru a colabora în vederea stabilirii căii de urmat. S-au înregistrat progrese substanțiale, inclusiv în stabilirea unor discuții trilaterale suplimentare. Președintele Trump depune eforturi susținute pentru a pune capăt uciderilor și pentru a contribui la instaurarea unei păci durabile”, se arată în mesajul publicat de Witkoff.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut declarații atunci când a fost întrebat despre vizita efectuată în weekend la Moscova și Kiev de către emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care încearcă să aducă un nou suflu negocierilor blocate, menite să găsească o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina.

„În ceea ce privește reluarea formatului trilateral, ați auzit ieri declarația de la Kiev. Domnul Kushner a făcut astfel de declarații. Nici noi nu excludem reluarea acestui format trilateral, dar este încă prea devreme să vorbim despre locul de desfășurare și datele exacte”, a declarat Peskov reporterilor, când a fost întrebat dacă vor fi reluate negocierile de pace trilaterale.

Peskov, care a refuzat să discute în detaliu conținutul celor mai recente propuneri de pace ale SUA sau care sunt cele mai dificile probleme nerezolvate, a afirmat că Kremlinul nu exclude posibilitatea unei convorbiri telefonice între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump pentru a discuta despre vizita emisarilor americani.

„Fără îndoială, orice încercări… reprezintă un mic pas către pace, iar noi apreciem cu adevărat eforturile de consolidare a păcii depuse de negociatorii americani”, a declarat Peskov reporterilor. „Președintele Putin însuși a afirmat că apreciază eforturile președintelui Trump și că îi este recunoscător acestuia pentru angajamentul său față de această cale către pace”.

Moscova nu primise încă nicio informație cu privire la contactele dintre emisarii americani și oficialii ucraineni de la Kiev, duminică, a spus Peskov.