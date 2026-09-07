Un tânăr ar fi împușcat un bărbat cu o armă artizanală, la Durlești. A fost reținut pentru 72 de ore

În urmă cu puțin timp, un tânăr de 22 ani a fost reținut pentru 72 de ore după ce ar fi aplicat o plagă prin împușcătură în regiunea mâinii, cu o armă confecționată artizanal, unui cunoscut de-al său, a anunțat luni, 7 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit datelor preliminare, incidentul s-a produs în Durlești, iar tânărul, aflându-se în stradă, în timpul unui conflict cu un cunoscut de-al său, în contextul unor neînțelegeri anterioare, i-ar fi aplicat o plagă prin împușcătură în regiunea mâinii, cu o armă confecționată artizanal.

Bărbatul de 51 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, aflându-se în afara oricărui pericol.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.