Mai mulți ambasadori, inclusiv din patru state membre ale UE, și-au prezentat scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați. Potrivit unui comunicat de presă, patru dintre ei reprezintă state membre ale Uniunii Europene, toți cu reședința la Chișinău: Martina Hermann, ambasadoare agreată a Republicii Austria; Siiri Königsberg, ambasadoare agreată a Republicii Estonia; Mindaugas Kačerauskis, ambasador agreat al Republicii Lituania; și Esselien Hermien Theresia Van Eerten, ambasadoare agreată a Regatului Țărilor de Jos.

Din partea Norvegiei, stat membru al Spațiului Economic European, scrisorile de acreditare au fost prezentate de Anne Kjersti Amundsen, cu reședința la Chișinău, iar din partea Muntenegrului, țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, de Danilo Brajović, cu reședința la București.

Estonia și Norvegia sunt reprezentate pentru prima dată de ambasadori cu reședința la Chișinău, după ce birourile diplomatice ale celor două state au fost ridicate la rang de ambasadă.

Scrisorile de acreditare au fost prezentate, de asemenea, de Alexander Valentín Rodríguez Salazar, ambasador agreat al Republicii Cuba, cu reședința la București; Koma Steem Jehu-Appia, ambasador agreat al Republicii Ghana, cu reședința la Moscova; și Jorge Ricardo Silén Santacoloma, ambasador agreat al Republicii Panama, cu reședința la Varșovia.