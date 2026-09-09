„Nu excludem cazurile letale în următoarea perioadă”. Avertismentul ministrului Apărării, după atacurile Federației Ruse care afectează și R. Moldova

„Nu excludem cazurile letale în următoarea perioadă”, a declarat miercuri, 9 septembrie, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, după ce două persoane, cetățeni ucraineni, au decedat în urma unui atac cu drone în zona punctului de trecere Tudora (R. Moldova) – Starokazacie (Ucraina), iar alte două persoane au fost rănite, inclusiv un cetățean moldovean. Cu o zi înainte, o dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova și s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui din Rîșcani. Declarațiile au fost făcute după ședința Guvernului.

„Nu excludem cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul, cât Federația Rusă atacă nediscriminatoriu obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte pot să fie răspândite și în alte țări, în vecinătatea războiului”, a răspuns Nosatîi, fiind întrebat ce poate face statul pentru moldovenii care ar putea suferi din cauza atacurilor rusești.

Oficialul a spus că elaborarea sistemelor de informații sau dezvoltarea sistemului de apărare antiaerian „durează ani întregi pentru țării cu economii mult mai dezvoltate și capacități militare mult mai avansate ca R. Moldova”.

„Cu greu ținem pasul pentru a dezvolta sistemele de apărare împotriva sistemelor de atac a Federației Ruse. Dacă noi avem capacități să facem față la provocările unor tipuri inițiale de Shahed-uri sau drone similare, acestea care sunt de ultimă generație vedem că chiar și Ucraina se confruntă cu probleme de interceptare. Dar mă bucur să văd că crește rata de doborâre a acestor drone, în ultima perioadă la 70%-80%. Înseamnă că soluțiile sunt. Noi învățăm și vom învăța din acest război și vom identifica resurse pentru a avea aceste sisteme”, a mai afirmat ministerul Apărării.

Conform prim-ministrului Vasile Tofan, doar în luna august 17 drone au căzut pe teritoriul R. Moldova – la fel de multe ca în tot anul trecut.

Un atac cu mai multe drone a avut loc, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, în apropierea frontierei R. Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Tudora (R. Moldova) – Starokazacie (Ucraina). Două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite.

Potrivit informațiilor comunicate de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23:35 – 00:05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei.

În urma atacului, infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea punctului de trecere Tudora (RM) – Starokazacie (UA) a fost sistată. La ora 23:35, toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Iar, în jurul orei 23:40, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a auzit patru explozii și a observat lumină produsă de explozii pe teritoriul Ucrainei, pe direcția Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina). În acel moment, pe teritoriul Ucrainei se înregistra alertă aeriană.

Ulterior, la ora 01:45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că, în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite. Una din persoanele rănite este un moldovean.