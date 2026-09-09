Detalii despre reorganizarea CFM. O nouă societate, „CFM Infra”, va prelua drepturile, obligațiile și datoriile vechii întreprinderi. Sistemul feroviar va avea două componente

Până la sfârșitul anului, sistemul feroviar din R. Moldova va avea două componente distincte: una pentru transportul de pasageri și mărfuri și alta pentru administrarea infrastructurii feroviare. Un proiect de lege care stabilește măsurile necesare pentru finalizarea reorganizării Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” până la 31 decembrie 2026 a fost susținut miercuri, 9 septembrie, de Guvern.

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), procesul de reorganizare a început în acest an, prin înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova «Pasageri și Marfă»”. Următoarea etapă este reorganizarea entității care va administra infrastructura feroviară în Societatea pe Acțiuni „CFM Infra”. Astfel, activitatea de transport și administrarea infrastructurii vor fi gestionate separat, cu responsabilități clar delimitate.

„Noua organizare va permite un mecanism mai clar de finanțare a infrastructurii feroviare și a serviciilor publice de transport de pasageri. În același timp, responsabilitățile privind siguranța feroviară, autorizarea și certificarea întreprinderilor, precum și reglementarea pieței vor fi exercitate într-un cadru instituțional mai bine definit”, a precizat MIDR..

Conform notei de fundamentare a documentului, la data înregistrării de stat a reorganizării, toate drepturile și obligațiile Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” se transmit de drept Societății pe Acțiuni „CFM-Infra”, prin succesiune universală, în conformitate cu actul de transmitere și bilanțul de reorganizare, fără încheierea unor contracte, acte de cesiune, novație, predare-primire sau a altor acte juridice distincte pentru fiecare element patrimonial.

Proiectul mai specifică că S.A. „CFM-Infra” preia de drept toate drepturile, obligațiile și datoriile fostei întreprinderi de stat, inclusiv creanțele față de bugetul de stat, asigurările sociale/medicale și împrumuturile externe garantate de stat.

„Dacă la data înregistrării reorganizării Întreprinderea de Stat «Calea Ferată din Moldova» înregistrează restanțe față de bugetul de stat, bugetul unităților administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, obligația de stingere a acestora trece către Societății pe Acțiuni «CFM-Infra» în virtutea succesiunii universale ca urmare a reorganizării prin transformare a Întreprinderii de Stat «Calea Ferată din Moldova»”, se arată în nota fundamentală.

De asemenea, în proiect se evidențiază că reorganizarea propusă nu reprezintă un proces de privatizare și nu implică transferul

controlului asupra infrastructurii feroviare către persoane private.

„Societatea pe Acțiuni «CFM-Infra» va avea capital integral de stat, iar infrastructura feroviară va continua să rămână sub controlul statului. Obiectivul proiectului constă exclusiv în schimbarea formei juridice și implementarea unui model de guvernanță corporativă compatibil cu cerințele Codului transportului feroviar și cu bunele practici europene.”

Totodată, potrivit proiectului, reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” va permite o gestionare mai eficientă a resurselor financiare, prin separarea activităților și responsabilităților fiecărei societăți.

„Această structură va facilita atragerea de investiții private, deoarece investitorii vor putea închiria infrastructura feroviară și vor avea acces direct la serviciile de transport specifice (marfă sau pasageri). De asemenea, se preconizează o îmbunătățire a performanței financiare și operaționale a fiecărei entități, prin implementarea unor strategii adaptate nevoilor specifice ale fiecărui sector”.

MIDR a adăugat că reorganizarea CFM este prevăzută de Codul transportului feroviar și face parte din angajamentele asumate de R. Moldova prin Agenda de reforme aferentă Planului de creștere pentru anii 2025–2027. Finalizarea acestei etape va permite funcționarea distinctă a infrastructurii feroviare și a activității de transport, cu reguli și mecanisme de finanțare adaptate fiecăreia.