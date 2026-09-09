VIDEO Ședința Guvernului. Miniștrii au votat reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”

Cabinetul de miniștri s-a întrunit miercuri, 9 septembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au fost incluse 15 subiecte, printre care proiectul de lege privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”și cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2026-2027.

UPDATE 10:20 A fost aprobat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2026-2027.

Proiectul este elaborat anual de Ministerul Energiei începând cu anul 2022.

UPDATE 10:15 Proiectul de lege privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, a fost votat de miniștri.

„Se propune reorganizarea CFM prin transformarea în societate pe acțiuni CFM Infra, care devine succesor în toate drepturile și obligațiile întreprinderii prin detalierea etapelor procedurii de reorganizare, formarea capitalului social, protecția creditorului și salariaților, măsuri financiare și fiscale”; a declarat Vladimir Bolea.

UPDATE 10:14 Nicolae Munteanu a fost eliberat din funcția de director al Moldsilva în baza cererii de demisie. Până la desemnarea unui nou director atribuțiile acestuia să fie exercitate de Iulian Mamai, director adjunct.

UPDATE 10:12 Elena Bivol a fost numită secretară de stat a Ministerului Sănătății din 10 septembrie.

UPDATE 10:09 Viorel Sochircă a fost eliberat din funcție de director al Inspectoratului Național de Probațiune din 9 septembrie. Totodată, până la desemnarea unui director s-a propus ca atribuțiile acestuia să fie executate de Gheorghe Aghenie din 10 septembrie.

UPDATE 10:05 Premierul Tofan a atenționat pe subiectul dronelor care survolează spațiul aerian al R. Moldova.