Următorii pași în procesul de aderare a R. Moldova la UE, discutați de prim-ministrul Vasile Tofan și comisara europeană Marta Kos

Avansarea procesului de integrare europeană a R. Moldova și reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, care va avea loc la 5 octombrie, au fost discutate telefonic miercuri, 9 septembrie, de către prim-ministrul Vasile Tofan și comisara europeană pentru extindere Marta Kos.

Comisara l-a informat pe prim-ministru că procesul pentru deblocarea următoarei plăți în cadrul Planului de Creștere pentru Republica Moldova, destinat susținerii agendei de investiții a țării, se află în etapa finală.

Conform unui comunicat de presă emis de Guvern, oficialii au discutat despre următorii pași pe calea aderării țării noastre la UE, precum și despre continuarea reformelor necesare pentru apropierea R. Moldova de standardele europene.

Prim-ministrul Vasile Tofan a mulțumit Uniunii Europene pentru „sprijinul constant acordat țării noastre și a subliniat că obiectivul Guvernului este de a transforma procesul de integrare europeană în rezultate concrete pentru cetățeni: o economie mai puternică, investiții și mai multe oportunități de dezvoltare”.

Comisara Marta Kos a apreciat „progresele impresionante” înregistrate de Republica Moldova în realizarea reformelor europene, notează Executivul.

Prim-ministrul Vasile Tofan și comisara Marta Kos au convenit să continue discuțiile în cadrul reuniunii Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană din 5 octombrie.